“Tampone prima delle feste? State attenti”/ Burioni “dice se siete infettivi ma…”

Il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha spiegato via Twitter cosa significa in concreto sottoporsi al tampone poco prima delle feste. “Sottoporsi a un tampone vi dice solo che in quel momento non siete infettivi, ma potreste essere contagiosi il giorno dopo. Non allentate le precauzioni e state attenti”: a sostenerlo, come riporta Il Messaggero nell’edizione online, è stato Burioni commentando una foto della pubblicità di un sito che recita: “Sottoporsi a un tampone molecolare prima delle feste ti aiuta a renderle più sicure e tutela i tuoi familiari”. L’esperto, dunque, nel suo tweet – poi cancellato ma ripreso da diverse testate – ha messo in guardia in merito all’arrivo delle festività di Natale e suggerisce la massima attenzione consigliando sempre le regole basilari, ovvero il rispetto delle adeguate distanze di sicurezza e l’uso costante delle mascherine. Ma l’attenzione va rivolta in particolare alle facili promesse in vista delle feste natalizie che per molti italiani sembrano assolutamente fondamentali nonostante il Covid.

BURIONI E LA SITUAZIONE VACCINO ANTI-COVID

A Milano, così come in molte altre città italiane è corsa ai tamponi prima delle feste di Natale come rilevato dal Centro Medico Sant’Agostino. Luca Foresti, amministratore delegato, ha dichiarato in merito come riporta Yahoo!Finanza: “l rapporto tra la data della prenotazione online e quella dell’esecuzione della prestazione è raddoppiato e questo fenomeno indica la volontà delle persone di volersi tutelare in vista di momenti di interazione sociale più forte”. Tuttavia, esattamente come spiegato dal virologo Burioni, anche Foresti ha precisato che occorre prestare attenzione dal momento che “l’esito negativo al test antigenico non deve prescindere le norme promosse dal governo”. Il noto virologo si è espresso anche sulla situazione vaccino: “Il comitato esterno della Fda ha approvato il vaccino anti-Covid-19 di Pfizer/BionTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’Ema”, quindi ha aggiunto, “Pubblicati sul “New England Journal of Medicine” i dati di efficacia del vaccino Pfizer. È un trionfo, dice l’editoriale. Ora vaccinazione, e subito. Vi avevo detto di tenere la bottiglia al fresco, e ho avuto ragione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA