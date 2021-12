Tamponi anti covid a Milano/ Indirizzi e informazioni utili: elenco siti e farmacie

Se foste alla ricerca di un indirizzo utile dove poter effettuare il tampone anti covid, che sia antigenico o molecolare, in quel di Milano, eccovi una breve guida per avere sottomano tutto ciò che bisogna sapere. La prima domanda che potrà sorgere spontanea in caso di sospetto covid, è cosa deve fare appunto una persona che pensa di essersi infetto. Prima di tutto va contattato il medico di famiglia o il pediatra, seguendo poi le sue indicazioni. Se il medico pensa che siamo di fronte ad un possibile caso di covid, prenoterà un tampone in una struttura pubblica o privata all’interno del Sistema sanitario regionale e qui potete trovare l’elencocon i punti nel territorio di Ats Milano.

Se non si dovesse disporre di un medico di famiglia bisognerà rivolgersi alla guardia medica, mentre gli stranieri con codice Stp (Straniero Temporaneamente Presente), possono contattare un qualsiasi medico di medicina generale. Una volta stabilito se sia è positivi o meno, bisogna capire quali sono i contatti stretti, ovvero, una persona che vive nella stessa casa di un contagiato, oppure, chi ha avuto un contatto fisico diretto con un infetto, come ad esempio una stretta di mano, ma anche una persona che è stata a meno di due metri da un infetto per almeno 15 minuti, o che si è trovato nello stesso ambiente chiuso senza mascherina, o infine, che ha avuto un contatti non protetti con secrezioni di un caso covid, toccando ad esempio a mani nude dei fazzoletti di carta usati. I contatti stretti, se segnalati dall’Ats, devono fare una quarantena di sette giorni dall’ultimo contatto con il positivo se fossero vaccinati, mentre si sale a 10 giorni se non vaccinati.

TAMPONI ANTI COVID A MILANO: INDIRIZZI E INFO UTILI. I COSTI DEI TEST

La quarantena si chiude con un tampone molecolare o antigenico negativo prenotato dal medico di famiglia. Nel caso in cui il paziente non dovesse riuscire a prenotare un tampone, al termine della quarantena si potrà recare comunque senza appuntamento presso uno dei centri Ats di cui sopra, mostrando la Disposizione di quarantena rilasciata da Ats.

Per l’utenza scolastica che deve fare un test anti covid i punti tampone sono sempre ad accesso libero senza prenotazione e qui potete trovare tutte le informazioni utili per docenti e alunni. Anche le farmacie possono effettuare tamponi antigenici rapidi anche oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura (anche senza prenotazione, in base alle disponibilità), e in questo caso questo è l’elenco dei punti dislocati in Lombardia. Il costo del test rapido è di 15 euro per adulti e under 12, e di 8 per la fascia di età 12-17 anni. Infine vi sono le strutture private dove invece il costo passa a 10 euro per un test antigenico e a 75 invece per un tampone molecolare.

