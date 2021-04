Tamponi Covid fai da te nei supermercati/ Kit test rapidi: prezzo e come funziona

Tamponi in vendita nei supermercati a partire dal mese di maggio per consentire alla popolazione italiana di sottoporsi a un test rapido per l’autodiagnosi del Coronavirus: questa è la clamorosa novità che riguarda il nostro Paese, riportata in data odierna sulle colonne del quotidiano “Il Corriere della Sera”. Più dettagliatamente, il brevetto del prodotto è di una società asiatica, Xiamen Boson Biotech, e a distribuirlo in Europa è il gruppo austriaco Technomed, il quale ha conseguito la certificazione CE e ha immediatamente avviato la commercializzazione in vari mercati europei.

Come si legge nell’articolo, “nei giorni scorsi il prodotto è stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici del Ministero della Salute, una classificazione che a differenza dei farmaci ne consente la vendita ovunque”. Indiscrezioni sono trapelate anche per quanto concerne il prezzo di vendita di ciascuno di questi kit per l’auto-esecuzione del tampone rapido: si va dai 6 agli 8 euro e l’acquisto potrà avvenire non soltanto nei supermarket, ma anche in negozi e attività commerciali.

TAMPONI FAI DA TE, COME FUNZIONANO?

La messa in commercio di kit per i tamponi fai da te consentirà ai sistemi sanitari dei Paesi coinvolti di raggiungere in maniera più capillare la cittadinanza e di individuare casi che altrimenti rischierebbero di passare inosservati o di manifestarsi solamente in fase acuta. Ma come funzionano questi kit? La risposta è fornita ancora una volta da “Il Corriere della Sera”: “Il test per l’autodiagnosi a casa si effettua mediante un tampone nella regione nasale e dopo circa 15 minuti rileva le eventuali mutazioni del virus attualmente note. Il kit antigenico rapido da scaffale non ha l’affidabilità di un test molecolare, ma è uno strumento ulteriore di diagnosi per lo screening di massa che permette con attendibilità di individuare le persone positive al Covid, anche in assenza di sintomi. Per effettuare il test da soli occorrerà un po’ di perizia, seguendo con attenzione le istruzioni sull’utilizzo del tampone e della fiala con soluzione di estrazione”. Un tassello indubbiamente importante nell’ambito della complessa lotta contro il virus, che si protrae ormai da più di un anno.

