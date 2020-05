Tamponi e test sierologici, dove e come chiederli/ Medici di famiglia e pediatri

Pubblicità

Si parla tanto in queste settimane di tamponi e test sierologici: entrambi gli “esami” sono a disposizione dei cittadini, ma non in tutte le regioni. Innanzitutto partiamo da una precisazione: il tampone serve per capire se effettivamente, nel momento del test, una persona sia affetta o meno da coronavirus. Il test sierologico, invece, fa comprendere se si è entrati in contatto con il coronavirus in passato, e quindi, se si ha all’interno del proprio corpo gli anticorpi sviluppati dopo l’infezione. Sono due esami differenti in quanto il primo fotografa un’istantanea, mentre il secondo, una situazione pregressa. Come detto in apertura, da alcune giorni le regioni hanno messo a disposizioni la possibilità di effettuare tamponi e test, affidando ai medici di famiglia e ai pediatri, il compito di prescrivere gli esami. Di conseguenza, qualora aveste il dubbio di essere positivi, vi basterà appunto contattare il medico di base, che deciderà come procedere.

TAMPONI E TEST SIEROLOGICI: LA SITUAZIONE IN VENETO, LOMBARDIA, EMILIA E TOSCANA

In Veneto, come sottolinea Il Sole 24 Ore, la delibera prevede che si sottoponga al tampone esente da ticket non soltanto il paziente presunto infetto, ma anche i suoi contatti stretti, compresi gli asintomatici. Stessa situazione in Lombardia, dove tra l’altro è prevista anche la possibilità, per coloro che non possono muoversi, di ottenere l’esame con il tampone direttamente a casa grazie alle Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, piccola equipe di medici e infermieri porta a porta. In Emilia Romagna è possibile fare il test sierologico (a carico della Regione), attraverso la ricetta dematerializzata, ovvero, tramite contatto telefonico fra il medico di famiglia e il paziente. Nel caso in cui il test fosse positivo, a quel punto bisognerà sottoporsi alla quarantena e dopo di che l’Asl procederà ad effettuare il tampone. Infine la regione Toscana, dove i medici di base e i pediatri potranno richiedere il test sierologico, e in caso di esito positivo, si potrà prescrivere il tampone. Il cittadino dovrà chiamare un numero verde che gli fornirà tutte le info necessarie su come muoversi.



