Tamponi Napoli negativi/ Giovedì e sabato altri test: attesa in vista della Juventus

Sono tutti risultati negativi i tamponi a cui si sono posti i tesserati del Napoli calcio. A comunicarlo poco fa sono stati i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che raccontano appunto di come, ad un primo controllo, non sia emerso alcun caso di positività fra le fila del club campano. La squadra azzurra è corsa immediatamente ai ripari dopo aver appreso la notizia dei 14 casi di covid nel Genoa (squadra affrontata domenica scorsa), ma fortunatamente non si sono registrati infetti in quel di Castelvolturno. Attenzione però, non è ancora il caso di abbassare la guardia visto che, come insegnano i precedenti, i test possono essere negativi e poi il giorno dopo positivi, ed è per questo che il Napoli si sottoporrà ad ulteriori tamponi nella giornata di giovedì, e infine, sabato mattina. Del resto i contatti ravvicinati fra azzurri e rossoblu ci sono stati, di conseguenza, meglio accertare con certezza eventuali contagiati, anche in vista del big match contro la Juventus in programma nel weekend.

TAMPONI NAPOLI TUTTI NEGATIVI, E GENOA-TORINO VA VERSO IL RINVIO

Nel frattempo sembra destinata al rinvio la sfida fra Genoa e Torino, match che si giocherà sabato sera alle ore 18:00. Alla luce dei numerosi casi di covid in rossoblu, la società ligure ha chiesto che la partita si possa rinviare a data da destinarsi: “La ASL ci ha fermato – sono le parole riportate da Fanpage del direttore sportivo del Genoa, Faggiano – siamo tutti in quarantena. Non possiamo giocare sabato contro il Torino, anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti bisogna rinviare la partita ad ogni costo. La data per recuperare si troverà – ha aggiunto – anche perchè Il Torino è un club che non ha impegni di Coppa. A breve comunicheremo l’elenco con in nomi dei positivi, prima dobbiamo risolvere i problemi sulla privacy”. Secondo il regolamento Uefa una squadra può scendere in campo se dispone di almeno 13 calciatori, ma non potendosi allenare il Genoa sta chiedendo fortemente il rinvio.



