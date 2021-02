Tamponi salivari meglio di quelli nasali/ La svolta? “Meno invasivi e più accurati”

Un importante studio dell’università di Singapore, pubblicato sulla rivista Nature, ha sottolineato come i tamponi salivari, spesso e volentieri “bistrattati”, siano risultati migliori rispetto a quelli naso-faringei, soprattutto nei soggetti asintomatici e in chi manifesta una forma lieve di covid. Una possibile svolta decisamente significativa, sia per la valenza scientifica degli stessi dati emersi, sia per una questione puramente pratica, in quanto il tampone naso faringeo viene considerato storicamente invasivo e fastidioso. Nel dettaglio, i test salivari sono risultati positivi nel 62% dei casi testati dall’università di Singapore contro il 44.5% sullo stesso campione fornito dai tamponi naso-faringei, e il 37.7% di quelli nasali auto-somministrati.

“Questo studio – commenta Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità, ai microfoni del quotidiano La Stampa – fornisce nuove evidenze sul fatto che la saliva è un’ottima alternativa se non addirittura una scelta migliore rispetto ai campioni raccolti con tamponi nasofaringei che sono sicuramente più scomodi e fastidiosi. Ma la cosa più importante è che, almeno in base ai dati raccolti in questo studio, la saliva ha mostrato di avere una sensibilità maggiore soprattutto sugli asintomatici e sui soggetti che hanno preso l’infezione in forma lieve”.

TAMPONI SALIVARI MEGLIO DI QUELLI NASALI: “IL VIRUS ATTECCHISCE NELLA BOCCA”

La speranza quindi è che a breve i tamponi salivari, molto più pratici rispetto a quelli nasali, possano essere introdotti in Italia, soppiantando quelli al momento più utilizzati. Ci sono comunque dei limiti nello studio pubblicato su Nature: “In primo luogo – precisa D’Ancona – si tratta di una popolazione di giovani adulti (riferendosi al campione analizzato ndr) che non sono rappresentativi di tutta la popolazione e poi bisogna tener conto del fatto che la saliva è una bio-miscela complessa e la sua composizione varia in base al ‘sito’ e alla modalità di prelievo, ecco perché bisogna standardizzare il metodo di raccolta e l’esecuzione del test”. Altre conferme giungono da Padova, e precisamente dallo studio della International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, dove sono stati raccolti quasi 20 mila campioni salivari, poi analizzati con tecnica molecolare. In questo caso la saliva è stata auto-raccolta dopo la masticazione di un batuffolo di cotone: “Il programma – ha specificato Mario Plebani, direttore del Dipartimento interaziendale di Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedale-Università di Padova che ha coordinato la sperimentazione – basato sull’auto-raccolta di campioni salivari e test molecolare si è rivelato uno strumento affidabile, ben accettato ed efficace per individuare Sars-CoV-2 in soggetti asintomatici”. Plebani ha aggiunto: “Questo metodo, oltre a consentire l’immediato tracciamento e contenimento dei contatti, ha evitato un’ulteriore diffusione di virus nella comunità, creando così un’isola protetta”. Il ricercatore sottolinea che il tampone salivare risulta più attendibile in quanto il virus attecchisce prima di tutto nel cavo orale, e solo in seguito in quello nasale “Questo significa che con il salivare c’è la possibilità di rilevare il virus anche quando la carica virale è bassa, cioè proprio quando è importante rilevarla per fare un buon programma di sorveglianza e prevenzione”. A questo punto si attende l’autorizzazione, come già avvenuto altrove, a cominciare dalla Francia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA