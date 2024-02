TANANAI A SANREMO 2024/ Sul palco Suzuki dopo due partecipazioni (10 febbraio 2024)

Tananai sarà protagonista sul palco Suzuki per l’ultima serata al Festival di Sanremo 2024. Era l’11 gennaio 2024 quando Amadeus ha rivelato il nome di Tananai come uno dei cantanti che si esibiranno sul palco allestito appositamente in Piazza Colombo, e sarà lui a concludere questo appuntamento quotidiano nella serata finale di Sanremo 2024. Tananai, nato come Alberto Cotta Ramusino il 8 maggio 1995 a Milano (28 anni), è cresciuto con la sua famiglia a Cologno Monzese.

La sua infanzia non è stata facile: è stato vittima di bullismo a scuola, un’esperienza che lo ha segnato profondamente. Come ha raccontato in varie interviste, veniva spesso deriso dai coetanei a causa del suo sovrappeso, il che lo ha portato ad allontanarsi dalla scuola per un po’ e a lottare per superare quel periodo difficile. Il nome “Tananai” è un termine dialettale lombardo che indica oggetti in disuso e, in senso figurato, una persona ingenua o un bambino vivace. Questo era il soprannome con cui il nonno, e successivamente anche altri familiari, lo chiamavano da bambino. Tananai ha scelto di adottare questo pseudonimo in onore del nonno.

TANANAI SUL PALCO SUZUKI A SANREMO 2024

La carriera musicale di Tananai, andando a sfogliare l’album dei ricordi per scoprire gli inizi di questo artista, ha avuto inizio nel 2014 sotto il nome “Not for Us“, producendo principalmente musica elettronica, prima di passare al genere pop nel 2018 adottando il suo nome d’arte attuale. La passione per la musica lo ha spinto a abbandonare gli studi di Progettazione Architettonica al Politecnico di Milano per dedicarsi completamente alla sua carriera musicale.

Nel 2019 ha iniziato a pubblicare brani in lingua italiana, affermandosi come cantautore. Ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2021, raggiungendo la finale e vincendola con il brano “Esagerata“. Successivamente, ha preso parte all’edizione di Sanremo 2022 come concorrente Big, contribuendo alla sua fama nazionale nonostante il risultato finale non brillante, ultimo con “Sesso Occasionale“. Più positiva la partecipazione dell’anno scorso con la struggente “Tango”. Tananai ha una fidanzata di nome Sara, di cui ha parlato in un’intervista a “Le Iene”, descrivendo il loro rapporto come unico e speciale.

