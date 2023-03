Tananai: “Avrei dovuto fare l’architetto”/ “Poi ho cambiato idea per rispetto!”

Tananai, intervistato da Mara Venier a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nel pomeriggio di domenica 12 marzo 2023, ha raccontato la sua metamorfosi artistica che l’ha condotto nella top five del Festival di Sanremo 2023. L’artista, sempre con il sorriso sulle labbra, ha asserito: “Sono comunque rimasto il casinista di prima, ma ho deciso di impegnarmi, di mettermi sotto rispetto al Sanremo precedente, in quanto non è scontato che ci siano persone disposte ad ascoltarti. Vedere quella gente sotto il palco che fa chilometri per venire a sentirti cantare aumenta il senso di responsabilità”.

TANANAI: “MI SENTO UN PRIVILEGIATO, NON HO VOLUTO RUBARE IL POSTO AGLI ARCHITETTI”

Successivamente, Tananai ha confessato che dopo l’ultimo posto di un anno fa a Sanremo, non si aspettava tutto questo riconoscimento da parte del pubblico, tanto che ora si sente “un privilegiato”. Anche perché, originariamente, la sua strada professionale non avrebbe dovuto coincidere con il percorso musicale: “Avrei dovuto fare l’architetto, ma ho cambiato mestiere per rispetto nei confronti di chi lavora in quel settore! Perché avrei dovuto prendere il posto di chi se lo merita di più di me e sente quella professione? Io in realtà ho sentito sempre la musica come una cosa mia, quindi…”.

