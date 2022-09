Tananai/ “Baby Gooddamn il brano a cui sono più legato”

Tananai: “La dolce vita? Sapevamo di essere fra i papabili vincitori del Power Hits. Ma mai dire mai”

Tananai ospite dei Tim Music Awards 2022. Il cantante di “Sesso occasionale” tra i premiati per un’annata discografica passata al top. Il cantante, fresco vincitore del RTL 102.5 Awards per la canzone dell’estate 2022 con “La dolce vita” è tra i protagonisti dell’evento musicale Tim Music Awards 2022 che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Un 2022 di grandi successi per il cantante che ha trionfato al RTL 102.5 Power Hits con “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei, anche se non nasconde che la vittoria non è stata così scontata. ”

“Sapevamo di essere fra i papabili vincitori del Power Hits. Ma mai dire mai, fino all’ultimo. L’anno scorso Marco Mengoni ebbe la meglio su Fedez, che con Mille era dato per favorito. In questo mestiere bisogna essere abituati alle sorprese” – ha detto al Corriere di Brescia.

Tananai, un 2022 da record: “Sesso occasionale è stata la prima canzone capace di farmi arrivare a così tante persone”

Il 2022 è stato sicuramente l’anno della grande popolarità per Tananai che dovendo scegliere il brano a cui è più legato non ha alcun dubbio: “Sesso occasionale è stata la prima canzone capace di farmi arrivare a così tante persone. Esagerata, presentata a Sanremo Giovani, mi ha poi permesso di andare all’Ariston. Ma forse è Baby Gooddamn il brano a cui sono più legato. Il pubblico l’ha adottato, senza averlo visto nascere”. Poco prima del concerto, il cantante si è raccontato al Corriere di Brescia rivelando: “La dolce vita da solo non l’ho mai proposta. Magari partiamo con un coro, a cappella. Posso garantire che a Bergamo sarà un concerto molto, molto figo. I miei musicisti sono davvero letali. Io mi reputo più produttore che cantante e ci sono momenti, durante lo show, in cui faccio musica elettronica. Cercheremo di ripagare affetto e fiducia, nel modo migliore possibile. Presentiamo anche la nuova Pasta. In origine era solo una chicca per i live. Ma il pubblico apprezza e abbiamo deciso di farla uscire”.

Infine parlando della musica si è soffermato anche sul suo cambio nome: da Not for Us a Tananai: “menomale che ho cambiato lessico. Prima ero molto più ermetico e incentrato su me stesso. Pensavo solo a fare la cosa più figa possibile, senza pensare a chi mi stessi rivolgendo. Ma la musica è condivisione, il pop deve essere aperto. E io ho sempre voluto fare musica pop”.

