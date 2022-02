Tananai bacia un ragazzo nel video di 10k scale/ “Perchè l’ho fatto? Mi andava”

Tananai è finito sotto i riflettori in queste ore per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 nonché per l’uscita del video della sua “10k scale”. Se all’Ariston la performance del giovane cantante milanese non ha fino ad oggi convinto, tenendo conto che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, senza dubbio maggiormente apprezzato dai fan è stata la sua ultima clip. La stessa, infatti, è divenuta virale nelle ultime ore per via del fatto che Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, ha baciato un altro ragazzo. Il bacio è di scena, finto, ma lo stesso non ha disdegnato, come ha spiegato proprio l’artista: “Perché l’ho fatto? – le sue parole riportate da Biccy.it – mi andava di baciare un ragazzo”.

Qualche mese fa Tananai era stato intervistato dal programma di Italia Uno, Le Iene, che gli avevano chiesto delucidazioni sul suo orientamento sessuale, e lui aveva fatto chiaramente capire di essere un tipo aperto: “Fluido o non fluido? Non ho mai detto mai“, parole che ovviamente si lasciano a diverse interpretazioni, ma in ogni caso il ragazzo non ha affermato di essere eterosessuale o omosessuale, lasciando il tutto in sospeso.

TANANAI BACIA UN RAGAZZO IN 10K SCALE, E SULLA SUA ESPERIENZA AL SANREMO 2022…

Per quanto riguarda la sua esperienza a Sanremo 2022, che ieri ha visto l’artista esibirsi nella cover di Raffaella Carrà insieme a Rosa Chemical, ha spiegato: “E’ una botta di vita e di emozione. E’ stupendo e sono veramente felice di avere l’opportunità di fare quello che faccio davanti a tutta Italia”. […] E’ fondamentale non prendersi troppo sul serio. E’ importante fare le cose e farle bene, però è anche necessario lasciarsi andare”.

Come detto sopra, per ora il giovane milanese non ha convinto all’Ariston: chissà che questa sera, per l’esibizione per la finalissima, non possa far ricredere la giuria e scostarsi da quell’ultimo posto a cui nessuno dei concorrenti in gara ovviamente ambisce.

