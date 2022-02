Tananai, cerotto con un cuore sul naso/ Significato della scelta a Sanremo 2022

In occasione della finale di Sanremo 2022, Tananai si è presentato sul palco dell’Ariston come terzultimo cantante in gara. Il concorrente ha cantato il suo brano, “Sesso Occasionale”, per l’ultima volta nel corso della kermesse canora che dà voce alla musica italiana. Al termine dell’esibizione, Amadeus ha interrogato il cantante su una particolare scelta stilistica messa in atto questa sera. Il cantante, infatti, si è presentato sul palco con un cerotto sul naso con sopra disegnato un cuore.

SESSO OCCASIONALE TESTO E SIGNIFICATO CANZONE TANANAI/ Racconto d'amore quasi arcaico

Amadeus, preoccupato, ha chiesto al concorrente se si fosse fatto male. La risposta ha spiazzato il direttore artistico e anche i fan. “È una metafora del mio cuore spezzato” ha raccontato il cantante. Nessun infortunio, dunque, per il concorrente di Sanremo 2022, ma solamente una scelta di stile nel corso della serata più importante del Festival.

SABRINA FERILLI, CHI È LA CONDUTTRICE DI SANREMO 2022/ "Non posso parlare di questo"

Tananai a Sanremo con “Sesso Occasionale”

Il brano portato da Tananai a Sanremo 2022, dal titolo “Sesso Occasionale”, potrebbe sembrare una canzone frivola, almeno dal nome, ma non è così. Il significato, infatti, è opposto. Come ha raccontato il cantante stesso: “Quando ho scritto la canzone, non mi riferivo a un tradimento, ma semplicemente a un uomo che dice a una donna ‘Preferisco te a un’altra persona che ho incontrato e per questo rinuncio al sesso occasionale’”.

LEGGI ANCHE:

Pino Daniele: com'è morto? Omaggio a Sanremo 2022/ Chi è il cantante napoletano morto nel 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA