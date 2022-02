Tananai chi è e vero nome/ Il debutto a Sanremo 2022, provoca con Sesso occasionale. L’apprezzamento di Fedez

TANANAI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “SESSO OCCASIONALE”

Tananai in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 ha dichiarato di essere assolutamente gasato all’idea di cimentarsi in questa incredibile sfida. Col suo Sesso Occasionale è consapevole delle possibilità che da qui in avanti potrebbero arrivare sia dopo che durante la competizione. Inoltre, ha sottolineato di provare una sensazione di piacevole paura nell’affrontare il palco dell’Ariston, definendo la sensazione tipica di tutte le cose belle.

Tananai, qual è il significato del nome d'arte/ Tutto merito del nonno...

In una breve intervista concessa alla Rai l’autore ha avuto modo di spiegare alcuni concetti legati al brano, dal significato del testo al genere di riferimento. Ha voluto sottolineare quanto il brano miri a parlare, oltre che della tematica espressa dal titolo, anche di altre questioni. Ha scelto però di non addentrarsi nei particolari al fine di lasciare quell’alone di mistero per quella che sarà la gara ormai alle porte. La sua sarà una canzone pop ironica, veloce e fresca che parla del tentativo di liberarsi dall’accusa di tradimento.

Testo Sesso occasionale, canzone Tananai/ Analisi significato: ironia… (Sanremo 2022)

CHI È TANANAI: DA SANREMO GIOVANI AI BIG. CARRIERA E LA COLLABORAZIONE CON FEDEZ

È pronto a stupire Tananai, fresco dell’esperienza di Sanremo giovani che gli è valsa appunto questa grande opportunità. Alberto Cotta Ramusino è entrato nel palcoscenico musicale italiano da pochissimo tempo per cui ancora non è riuscito ad imprimere la sua impronta nelle classifiche di vendita e di gradimento. In ogni caso, nonostante il suo percorso artistico sia partito solo nel 2018 è riuscito già ad ottenere alcune soddisfazioni, come il successo per il brano Maleducazione che in poco tempo ha scalato le classifiche di Spotify.

Tananai, “Sesso occasionale” la canzone di Sanremo 2022/ "Canzoncina da discoteca"

Inoltre, ha riscosso l’apprezzamento di Fedez che l’ha scelto per una collaborazione all’interno del suo ultimo disco, ovvero per duettare nel brano “Le madri degli altri”. Il suo contributo più recente è chiaramente quello relativo a Sanremo giovani, opportunità che gli è valsa l’accesso alla competizione principale.

Sul fronte sentimentale su Tananai tutto tace, viene mantenuto il massimo riserbo dal cantante che non fa trapelare gossip che lo vedono protagonista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA