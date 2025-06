Tananai, chi è l'artista milanese che nel 2022 ha preso parte a Sanremo con "Sesso occasionale" e poi l'anno successivo con "Tango"? I successi

Era il 2022 quando Tananai ha preso parte al Festival di Sanremo con il singolo “Sesso occasionale”, arrivando ultimo in classifica. Un brano che, nonostante il posizionamento tutt’altro che buono, ha conquistato il pubblico e fatto conoscere Tananai da tutti, permettendogli di ottenere un successo straordinario già l’anno successivo, quando Alberto Cotta, vero nome dell’artista, ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con “Tango”. Nel 2023, infatti, l’artista ha partecipato nuovamente a Sanremo, ottenendo un quinto posto e un successo incredibile, che lo ha portato ben presto a tenere un tour nei palasport, con ottimi numeri. Ma facciamo un passo indietro: come è cominciata la carriera di Tananai, che lo ha portato a numerosi dischi di platino, come quello doppio ottenuto con “Storie brevi”, singolo realizzato in coppa con Annalisa?

Nato a Milano nel 1995, e cresciuto a Cologno Monzese, Alberto ha cominciato a cantare fin dal liceo: ancora adolescente, infatti, ha cominciato a produrre i suoi primi brani, facendosi chiamare “Not for us”, un nome che ha poi cambiato in Tananai. Dopo il diploma, Tananai si è iscritto alla facoltà di architettura al Policlinico di Milano, decidendo nel 2017 di abbandonare gli studi per dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua carriera musicale.

Parlando con Il Messaggero, Tananai ha raccontato qualcosa in più su di sé e sulla propria musica. “Io voglio trasmettere gentilezza. Non mi sono mai sentito un maschio alfa e non ho mai dovuto esasperare il mio testosterone” ha raccontato l’artista, spiegando di essere stato molto probabilmente fortunato nel conoscere sempre le ragazze giuste, che sapevano guardare oltre. Il successo degli ultimi anni, per Tananai è andato di pari passo con la ricerca della felicità, ottenuta dopo un lungo percorso: “Nella vita non conta niente essere numeri uno se non si è felici. Sono tornato a scrivere canzoni come agli esordi, senza pensare a tutto il resto” ha raccontato ancora l’artista.