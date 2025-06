C’è anche Tananai questa sera, venerdì 13 giugno, tra i protagonisti di Tim Summer Hits 2025. Il cantante di Tango, pronto ad immergersi in un’estate musicale ricca di impegni, ripercorre il suo ultimo periodo artistico e personale, fatto di alti e bassi continui. Dopo il grande successo ottenuto con Tango nel 2022, il giovane artista ha avvertito il bisogno di rallentare e di ritrovare se stesso. In una intervista rilasciata qualche tempo fa sulle pagine di Vanity Fair, il cantante ripercorre il periodo di profonde riflessioni che lo ha portato a capire chi vuole essere oggi. “Adesso ho capito chi voglio attorno a me. Molte persone sono diventate parte della mia vita in un certo momento; ma non è detto che poi ci debbano restare”, aveva raccontato sibillino Tananai.

Come dicevamo, ad un certo punto, Tananai si è chiesto se stesse andando nella direzione giusta, con la sua musica. Ha cercato di capire se aveva ancora il controllo della situazione, se saliva sul palco con la stessa passione di sempre o se, semplicemente, aveva innescato il pilota automatico. “Era ancora un’urgenza per esprimermi, o piuttosto era diventata un lavoro? Mi sono ritrovato a cantare Tango quasi come fosse un compito, meccanicamente: mi ha fatto rabbrividire”, le sue parole sulle pagine di Vanity Fair.

Tananai ritrova la gioia di fare musica eliminando persone tossiche: “C’era chi mi girava intorno solo perché…”

Nella medesima intervista, il cantante e interprete di Tango, confida di aver fatto una certa pulizia attorno a se. Dopo essersi analizzato ha capito chi lasciare andare e su cosa concentrarsi, per ritrovare il piacere di fare musica e di esprimere al meglio se stesso. “C’erano persone che giravano intorno più perché sono Tananai, piuttosto che perché sono Alberto. Erano nascoste bene”, la stoccata amara del cantante.

Oggi il giovane artista riprende in mano con gioia la sua vita musicale e non solo. Sul fronte sentimentale bocche cucite, anche se Tananai dovrebbe aver concluso anche la sua storia d’amore Sara Marino, una ragazza con cui faceva coppia fissa da da tempo ma con la quale pare finita.