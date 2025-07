Chi è Tananai, il cantante milanese che ha preso parte a Sanremo 2022? L'anno successivo con "Tango" ha ottenuto il quinto posto

Tananai ha cominciato a far musica da giovanissimo, durante l’adolescenza, ma la svolta della sua carriera è arrivata con l’Ariston. Il cantante milanese nel 2022 ha preso parte alla kermesse di Sanremo con “Sesso occasionale”, arrivando all’ultimo posto ma ottenendo comunque un importante riscontro da parte del pubblico. Ottimi, infatti, i risultati ottenuti fin dai mesi successivi: il tour che lo ha portato in tutta Italia non soltanto è stato soldout, ma il cantante è stato costretto a ripetere numerose date. Inoltre il suo brano “La dolce vita” ha ottenuto ben sei dischi di platino nella stessa estate.

Nel 2023 Tananai è tornato a Sanremo, prendendo parte per il secondo anno consecutivo tra i big alla kermesse musicale, portando un brano che ha stupito tutti per testo, musiche e non da meno esecuzione: “Tango”. Un brano emozionante che parla dell’addio tra due innamorati a causa della guerra, con l’uomo impegnato al fronte. Una canzone che affronta un tema particolarmente delicato, come quello della guerra, e che è valsa a Tananai il quinto posto. Un riscatto vero e proprio per il cantante originario di Milano, alla luce dell’ultimo posto di un anno prima. Da quel momento la carriera di Tananai è cambiata, vivendo una vera e propria svolta, con un successo straordinario impensabile fino a poco tempo prima.

Tananai, chi è: “Sono un lunatico…”

Parlando del suo percorso nel mondo della musica e dell’importanza del suo lavoro, Tananai ha spiegato a Vanity Fair: “Sono lunatico, a volte mi abbatto, entro in certi meccanismi che mi autosabotano. Mettiamola così: ho capito che vocazione e talento non ti aiutano per sempre; devi metterci anche tantissimo lavoro“. Un lavoro, dunque, nel quale Tananai dà sempre il massimo, impegnandosi giorno dopo giorno e i risultati gli danno ragione: dopo quell’ultimo posto a Sanremo con “Sesso occasionale”, la sua vita è cambiata.