Tra i protagonisti della puntata odierna di Battiti Live troveremo anche Tananai. Il giovane cantante, che negli ultimi anni è letteralmente esploso in seguito a un ultimo posto al Festival di Sanremo, con il brano Sesso occasionale. Per Tananai è tempo di bilanci, dopo qualche anno vissuto davvero sulla cresta dell’onda e in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, ha colto l’occasione per raccontarsi nel dettaglio:

Delitto Garlasco, tracce genetiche escludono amici di Andrea Sempio/ Si cerca ancora il terzo profilo ignoto

“Ho capito chi voglio attorno a me. Molte persone sono diventate parte della mia vita in un certo momento; ma non è detto che poi ci debbano restare. Ho allontanato tante persone intorno a me che stavano lì per Tananai e non per Alberto” ha ammesso il cantante spiegando di aver notato chi gli stava vicino più per interessi. E nella sua vita futura, ora che la separazione dalla storica fidanzata Sara sembra cosa fatta, Tananai vede comunque una famiglia e dei figli possibilmente: “E’ uno dei miei obiettivi, mi piacerebbe” ha confidato.

Martina Bottiglieri, chi è la fidanzata di Emis Killa/ "Romeo Amato il nostro miracolo"

Tananai e le sue debolezze: “Ora ho imparato a riconoscerle”

Nel corso della sua vita Tananai ha lottato per comprendere quali fossero i suoi tarli. Anni di lavoro per riuscire a scovarli, così il cantante ha fatto pulito e dopo un percorso di psicoterapia è riuscito a comprendere meglio tutti: “Ho capito quali sono i miei punti di debolezza. Ho imparato ad accettarli e a lavorare su quelli di forza per cercare un equilibrio” le parole di Tananai a Vanity Fair.

E mentre la carriera prosegue alla grande, adesso non resta che fare i conti con il quotidiano e la vita sentimentale dopo la fine della storia con Sara Marino. Chissà che molto presto il cantante non si lasci andare a qualche tenero annuncio in love.

Cara nuova concorrente del Grande Fratello?/ La tiktoker annuncia: "Vi conviene guardarlo in tv"