Tananai, chi è la fidanzata?/ “È particolare, l’avete vista in un mio video…”

Ha festeggiato come se avesse vinto il Festival di Sanremo 2022, ma in realtà Tananai lo ha chiuso all’ultimo posto. L’ha presa con simpatia e ironia, quella con cui sta conquistando le persone che ancora non lo conoscevano. Tanto che oggi si è esibito ai Soliti Ignoti, a cui hanno preso parte anche i vincitori della kermesse canora. In queste ore tra l’altro sui social ha rilanciato la sua canzone, “Sesso occasionale”, confessando il desiderio di sbarcare all’Eurovision Song Contest 2022. L’Italia è chiaramente rappresentata da Mahmood e Blanco, ma Tananai coltiva comunque il desiderio di spuntarla. E c’è solo un modo per Alberto Cotta Ramusinom, questo il suo vero nome: “Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia”, ha scritto su Twitter. Così ha rimarcato il desiderio di partecipare al contest europeo che si terrà a Torino dal 12 al 14 maggio e a cui da regolamento partecipa chi vince Sanremo.

Chi è la fidanzata di Tananai? Sui social…

Ma di Tananai interessa anche la vita privata. Sui social si chiedono chi è la sua fidanzata, anche perché lui ad Amadeus ha confermato di avere una ragazza nella sua vita. Dunque, è partito il toto nome, nonché la caccia da parte delle fan all’identità della fidanzata. Sul conto della ragazza si sa qualcosa perché ne ha brevemente parlato in un’intervista rilasciata a Le Iene prima che partecipasse a Sanremo. “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”. Il riferimento è al video di “Esagerata”, il singolo presentato a Sanremo Giovani. Quindi, la donna che all’inizio della clip lo prende a calci è proprio la fidanzata.

