Tananai, chi è la fidanzata?/ “L’ho conosciuta durante una serata ma…”

Tananai ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Sesso occasionale”. Il ragazzo ha conquistato i favori del pubblico femminile che sui social si è scatenato chiedendo se il cantante fosse impegnato. Alla domanda di Amadeus se il cantante fosse fidanzato, lui aveva risposto in modo affermativo. Era partito allora sui social il toto nome e in molti erano curiosi di scoprire chi fosse la fidanzata di Tananai. Tananai è ufficialmente fidanzato ma essendo riservato preferisce mantenere la storia d’amore lontano dai riflettori. Sul conto della ragazza però qualcosa sappiamo.

In un’intervista rilasciata a Le Iene prima della partecipazione alla kermesse, Tananai ha svelato dei dettagli riguardo la sua vita privata: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”. Il video a cui si riferisce il cantante è quello ufficiale di Esagerata, il singolo presentato a Sanremo Giovani che racconta un litigio tra due persone. La donna che ad inizio videoclip prende a calci il cantante, stando alle sue parole, è la sua fidanzata.

Tananai avrebbe sofferto d’amore in passato. In un’intervista a Vanity Fair, l’artista ci aveva scherzato su rivelando di aver scritto la canzone Giugno il giorno esatto in cui si era lasciato con una ragazza: “Ho scritto Giugno il giorno stesso in cui ci siamo lasciati mentre piangevo al pianoforte. È un pezzo diverso da tutti gli altri: per la prima volta mi sono spogliato dell’ironia e che mi protegge sempre come una corazza, mettendomi completamente a nudo. È una bella sensazione”. Eppure Tananani non ha precluso in futuro di avere una storia omosessuale: “Non ho mai detto mai. Sono convinto di non essermi mai innamorato di un ragazzo per ora. Mi sono innamorato della testa di molti ragazzi, quello sì. Dal punto di vista sentimentale non c’è mai stato nulla. Non chiudo nessuna porta insomma”.

Tananai è diventato in brevissimo tempo uno dei cantanti più amati dai giovani tanto che il suo brano viene anche suonato nelle discoteche. Tananai aveva parlato in un’intervista a Today della crisi dei valori tra i giovani: “Il mondo si sta evolvendo e vedere ad esempio una grande attenzione nei confronti dell’ambiente, del cambiamento climatico, o anche il rispetto per le persone, per come si definiscono, comunque vogliano definirsi, per chiunque vogliano amare. Questa cosa la vedo come un innalzamento dei valori nella mia generazione. Sono molto contento che possiamo influenzare anche le generazioni passate”.











