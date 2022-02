Tananai chi è, origini e significato nome/ In realtà il primo ad averlo chiamato così fu…

Tananai, il significato del (secondo) pseudonimo

Alberto Cotta Camusino, questo il nome di battesimo di Tananai, classe 1995, è arrivato al palco più famoso della musica italiana passando per il contest di Sanremo Giovani che quest’anno concedeva ai primi tre classificati di entrare direttamente a far parte dei big in gara (con lui Yuman e Matteo Romano). Alle spalle ha la pubblicazione di un album, con lo pseudonimo di Not for Us, un EP uscito nel 2019 e diversi singoli. Il brano sanremese “Sesso occasionale” ha già superato i 400.000 ascolti su Spotify. Ma che cosa significa il suo nome d’arte? In realtà, il primo ad aver chiamato Alberto “Tananai” fu il nonno, un nomignolo pescato dalla tradizione del dialetto lombardo. Nella parlata milanese, infatti, “tananai” è un modo per dire “piccola peste“. Insomma, da piccolo Alberto deve essere stato molto vivace per meritarsi un titolo simile.

Tananai, appassionato di musica elettronica fin da adolescente

Tananai qualche giorno fa ha specificato le origini dello pseudonimo: “Così mi chiamava mio nonno, “Tananà” vuol dire piccola peste, gli scappavo tra le gambe, lui goffo cercava di acciuffarmi”. Tananai è nato nel 1995, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino. Il giovane cantante proviene dalla città di Milano ed è cresciuto a Cologno Monzese. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album “To Discover And Forget”. Nel 2019 l’artista ha dunque inciso diversi singoli come: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati. Tra i suoi pezzi più apprezzati ci sono sicuramente Ichnusa, che parla di una storia d’amore finita, e Maleducazione, un pezzo inserito nella selezione Scuola Indie da Spotify.

