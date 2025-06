Tananai si appresta a vivere una nuova serata importante dal punto di vista professionale, visto che il cantante sarà di scena al Radio Zeta Future Hits 2025. Apprezzatissimo ormai da diversi anni da varie fasce di pubblico, il cantante, all’anagrafe Alberto Ramusino, ha parlato nel corso delle varie interviste rilasciate nel corso degli anni, raccontando alcune parti di se.

Chi è Bresh a Radio Zeta Future Hits Live 2025/ Ha una fidanzata? Il forte legame con la città di Genova

“Ho capito chi voglio attorno a me. Molte persone sono diventate parte della mia vita in un certo momento; ma non è detto che poi ci debbano restare” le parole di Tananai in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair. Per Tananai è dunque giunto il momento di godersi questa fase fortunata della sua carriera, ma con una vista sempre ben proiettata sul futuro: “Oggi sogno dei figli, e se vuoi farmi felice, dimmi che sono gentile” ha detto Alberto ammettendo di gradire questo genere di complimenti.

Chi sono Bnkr44 al Radio Zeta Future Hits Live 2025/ L'exploit a Sanremo e il significato del nome bnkr44

Tananai in crisi con la fidanzata? Voci su un flirt con Annalisa

Nelle ultime settimane il nome di Tananai è finito in pasto anche al gossip per via di una presunta crisi con la storica fidanzata Sara Marino, alla quale è legato da diversi anni. Tra loro sembra esserci qualcosa da risolvere, e si è vociferato addirittura di un presunto interesse di Tananai per Annalisa, non ricambiato. I due lo scorso anno hanno lanciato insieme il tormentone estivo Storie brevi, ma nessuno immaginava che la questione sentimentale potesse essere una componente qualche mese più tardi.

Per il momento Tananai ha preferito non proferire parola sul tema riguardante la fidanzata Sara, come staranno realmente le cose? Vedremo prossimamente se Alberto deciderà di rompere il silenzio sul tema.

Chi è Clara al Radio Zeta Future Hits Live 2025/ Ha un fidanzato? La rinascita e i rumors su Fedez