Tananai, chi la fidanzata Sara/ “Le ho dedicato una rima nel pezzo di Tha Supreme”

Tananai innamorato della sua Sara: chi è la fidanzata del cantante

Tananai, in un’intervista del 7 marzo rilasciata ai microfoni di Radio Deejay, ha svelato di essere fidanzato da ben tre anni. Il cantante, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha svelato di essere sentimentalmente legato a Sara Marino, di cui aveva già accennato in un’intervista a Le Iene.

Sara Marino, fidanzata Tananai/ Lui: "l’ho conosciuta durante una serata"

Tananai: “Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme: “la mia tipa è un architetto, che bello, puoi ricostruire i club che ho distrutto. Nonostante questo è rimasta con me? Sì, è una santa” afferma l’artista con un velo di timidezza.

Tananai/ "Le mie canzoni non sono più mie: appartengono alla gente"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio DEEJAY (@radiodeejay)

Tananai e l’esperienza a Sanremo 2023: “Ho un bel ricordo”

Tananai, ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato anche della sue esperienza a Sanremo 2023: “Ho un gran bel ricordo anche perchè dovevo mostrarmi con questa nuova veste che in realtà mi è sempre appartenuta” esordisce il cantante. Non sarei stato sereno ad aver finito il mio percorso l’anno scorso poi avevo un po’ d’ansia perchè dovevo lavare via la macchia di quello che arriva e stona.”

Tananai e Gaia Gozzi fidanzati?/ Bomba di Dagospia: "Grande simpatia..."

Il cantautore di Tango e Sesso Occasionale aggiunge: “Mi sono reso conto di quanto sono fortunato a poter fare questo lavoro e poi per rispetto nei confronti del pubblico che viene a sentire un mio concerto, voglio essere il più bravo possibile per loro. Poi le paghi queste cose visto che tutto quello che ho raggiunto l’ho raggiunto velocemente in un anno, è facile perderlo e non voglio perderlo. Anche perchè mi ricordo come stavo prima di essere ascoltato“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA