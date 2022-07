Tananai, come sta dopo l’infortunio?/ Fan in allarme: “Tour a rischio?”, lui replica “Anche se in stampelle…”

Tananai, come sta dopo l’infortunio al piede?

Ha spiccato il volo grazie all’ultimo Festival di Sanremo e ora non si ferma più. Tananai sta scalando le classifiche di questa calda estate con ‘La dolce vita’, hit che canta con Fedez e Mara Sattei, ed ha però appena pubblicato il suo nuovo singolo ‘Pasta’. Purtroppo qualche giorno fa ha però avuto un infortunio quando, durante l’esibizione al Battiti Live a Gallipoli, saltellando ha appoggiato il piede a terra male ed è caduto.

Il cantante si è così ritrovato con una distorsione al piede e, subito dopo la caduta, è stato prontamente medicato. “Mi racc non saltate se non sapete saltare che che vi sparaparapappaccate”, ha scherzato il giovane cantante su Instagram dopo l’accaduto, smorzando sin da subito la preoccupazione dei fa. Ma come sta oggi Tananai?

Tananai, tour a rischio a causa dell’infortunio? Lui chiarisce

C’è chi si è preoccupato per le date imminenti del tour di Tananai, chiedendosi se ci fosse il rischio di rimandarne alcune proprio a causa dell’infortunio. Un allarme che in poco tempo è arrivato dritto a Tananai che ha così voluto tranquillizzare i fan: “Per chi me lo sta chiedendo: NESSUNA data del tour verrà annullata anche se in stampelle”, ha spiegato il cantante con un post pubblicato su Instagram. Infine ha voluto ulteriormente tranquillizzare i suoi numerosissimi fan, precisando che: “Comunque non è niente di grave eh, un paio di settimane e ritorno a zompettare come prima”. Insomma, nessun piano è saltato: il cantante è pronto a salire sul palco per il suo tour e rispettare tutti i suoi impegni.

