Tananai con “Sesso occasionale”/ “E’ la condizione prima che inizi una relazione”

Tananai con “Sesso occasionale” si è classificato all’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, ma il brano è tra i più ascoltati della kermesse! Proprio così, una bella soddisfazione per il giovane cantante milanese che ha collaborato con Fedez, Calcutta e Jovanotti. Il brano, infatti, è attualmente al 7 posto dei brani Sanremo più ascoltati sulla piattaforma streaming di Spotify e alla posizione 16ima della classifica top 100 singoli. Che dire, un ottimo risultato per il giovane che dalla sezione Nuove Proposte si è ritrovato catapultato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con big del calibro di Elisa, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Iva Zanicchi.

In gara, Tananai si è presentato con il brano Sesso occasionale e l’ha spiegato così: “in realtà non parla del sesso occasionale, ma è un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: “Troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”. È il guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica”.

Tananai dopo Sanremo 2022: “Sono fondamentalmente felice”

La partecipazione di Tananai al Festival di Sanremo 2022 ha fatto storcere il naso a qualcuno visto che sui social in tantissimi hanno criticato le sue performance live non proprio esaltanti. Tante, troppe le stonature, ma il cantante nonostante tutto ha replicato dalle pagine di Cosmopolitan: “sono fondamentalmente felice. So di non aver fatto performace buone, ma la cosa più importante per me in questa prima volta è godermela, e rientrare in una dimensione in cui posso cantare dal vivo. È una goduria, sono euforico”.

Parlando poi del brano “Sesso occasionale” e di amore ha confessato di essere monogamo: “mi sono innamorato e sono un bravo ragazzo. Diciamo che per innamorarmi ho fatto del buon sesso occasionale. Per conoscere meglio la persona che hai incontrato… Diciamo che è la condizione imprescindibile prima che inizi una relazione. Bisogna prenderlo, accoglierlo, farlo in sicurezza e poi abbandonarlo nel momento in cui si vuole abbandonare”.



