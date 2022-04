Tananai/ Da Sanremo alla hit parade con “Baby Goddamn”. Fidanzata? Ecco la verità…

Tananai, dopo Saremo una escalation unica!

Tananai ospite della nuova puntata di “MCS – Viaggio della musica”, la kermesse canora trasmessa lunedì 18 aprile 2022 in prima serata su Italia 1. Il cantante, ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale”, è tra i protagonisti indiscussi degli ultimi mesi. Le sue canzoni, infatti, sono diventate delle vere e proprie hit diventando virali sui social (e non solo). E’ il caso del brano presentato in gara a Sanremo che ha conquistato il pubblico, ma anche il nuovo singolo “Baby Goddamn” tra i brani diventati virali su Spotify.

Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica come produttore e compositore. Dal 2017 lavora nell’ambito musicale e può vantare diversi progetti da produttore con la pubblicazione di 6 singoli e un Ep. Non solo, nel 2021 ha partecipato a Sanremo Giovani conquistando la finale. Ma come mai si chiama così? Tananai è una parola di uso comune nel dialetto della Lombardia e in dialetto la parola Tanani significa “un oggetto che non viene più utilizzato”.

Tananai ha debuttato nel mondo della musica nel 2017 con l’album elettronico “To Discover And Forget”. Due anni dopo comincia a scrivere alcune canzoni in italiano collaborando con Bear Grylls, Volersi Male, Calcutta e Ichnusa. Da autore a cantautore con i brani “Baby Goddamn” e “Maleducazione” fino alla scelta di presentarsi a Sanremo Giovani con “Esagerata” con cui si conquista uno dei posti per partecipare alla 72ima edizione del Festival di Sanremo 2022.

La sua popolarità è sempre maggiore e in tanti si domandano se è fidanzato oppure no. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio il cantante a Le Iene: “ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”.

