Tananai e Angelina Mango affiatati al Tim Summer Hits 2023?/ Esplode il gossip dietro le quinte e…

Emergono succosi retroscena dal Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale dell’estate di Rai2 condotto da Nek e Andrea Delogu. Tantissimi gli artisti della musica italiana che hanno preso parte a queste serate in piazza, divise tra Roma e Rimini. Ma, oltre allo spettacolo in sé e alle esibizioni dei cantanti sul palco, sembra essere esploso anche il gossip attorno a 4 artisti che, dietro le quinte dello show, avrebbero mostrato un interesse reciproco. A riportare la clamorosa indiscrezione è Ivan Rota per Dagospia, che svela chi sono le due coppie che si sarebbero mostrate affiatate, tra sguardi e sorrisi.

“Dietro le quinte dei Tim Summer Hits, grande affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena. Notati anche gli sguardi tra Tananai e Angelina Mango. Solo amici? Bisognerebbe chiedere ai conduttori Nek e Andrea Delogu“, si legge sul sito.

Tananai, le voci sulla simpatia con Angelina Mango

L’estate 2023, dunque, si surriscalda con questo doppio gossip bomba che tiene banco dietro le quinte del Tim Summer Hits 2023. Sorprendente la papabile simpatia e l’affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena, ma a stupire decisamente è il possibile “flirt” tra Tananai e Angelina Mango.Trattasi al momento di mere indiscrezioni, ovviamente, ma quanto riportato accende una nuova luce sui due giovanissimi cantanti, idoli degli adolescenti e grandi rivelazioni nell’ultimo anno.

Tuttavia, a meno di aggiornamenti dell’ultima ora sfuggiti all’occhio attento del gossip, Tananai sarebbe fidanzato. La sua dolce metà si chiama Sara Marino ed è un architetto di interni. “Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme: “la mia tipa è un architetto, che bello, puoi ricostruire i club che ho distrutto. Nonostante questo è rimasta con me? Sì, è una santa“, aveva raccontato in un’intervista ai microfoni di Radio Deejay.

