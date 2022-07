Tananai/ “È brutta la vita senza amore. Bisogna essere innamorati”

Tananai “Dalle stalle alle stelle”

Tananai tra i protagonisti del Tim Summer Hits 2022 con il tormentone “La dolce vita”, il brano cantato con Fedez e Mara Sattei. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome all’anagrafe, si gode il successo di un anno davvero magico. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”, il cantante si è ritrovato dall’ultimo posto della classifica finale ad essere uno dei cantanti rivelazione della kermesse. “Dalle stalle alle stelle” – ha raccontato il cantante dalla pagine di Vanity Fair precisando – “la soddisfazione personale è a mille, la questione della felicità è diversa perchè salgono anche le aspettative, ora posso cadere da più in alto e farmi più male. Sono un po’ più consapevole”. Lui ha sempre sognato di fare musica e non si è mai abbattuto, neppure quando ha ricevuto le porte in faccia.

“Se fai musica devi avere costanza, non devi farla per i risultati. Perché di porte in faccia ne prendi tante. Un altro consiglio è di cercare di non fare musicalmente schifo” – ha detto il cantante che ha spiegato il significato del suo nome d’arte – “il soprannome me lo ha dato il nonno paterno. Da bambino facevo casino a casa sua, rompevo tutto, c’è ancora un buco in una piastrella in cui ho scavato per anni”.

Tananai e l’amicizia con Fedez

Oggi Tananai non è più una piccola peste o almeno ha capito come e quando diventarla. Per tutti è un personaggio, ma in realtà il cantante non nasconde: “quando sono con gli altri è perché ho voglia di starci, ma sono più le volte che preferisco starmene da solo. Sono un tipo sensibile e un po’ umorale”. Proprio il cantante ha parlato di rabbia e di FOMO, l’ansia di essere esclusi da eventi o esperienze piacevoli, che ha conosciuto da molto vicino: “è una cosa seria. L’estate scorsa l’ho passata tutta in FOMO, avevo una voglia incontenibile di mangiarmi le serate, le persone, e nello stesso tempo la paura di perdermi la festa o l’incontro che avrebbe potuto cambiarmi la vita. Ero sempre in giro e stanchissimo”.

Dopo il successo di “Sesso occasionale”, il cantante è in radio con il singolo “La dolce vita” in cui canta “La vita senza amore dimmi tu che vita è” e precisa: “è brutta la vita senza amore. Bisogna essere innamorati, curiosi, non è solo il sentimento per una persona”. Infine parlando di Fedez con cui ha collaborato: “siamo amici, in comune abbiamo il fatto di non volere mai stare nella comfort zone”.











