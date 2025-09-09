Tananai e Camihawke sono fidanzati? Sui social spunta la reazione dell'ex fidanzata del cantante Sara Marino.

Tananai, uno dei cantanti più amati degli ultimi anni, sta facendo recentemente parlare di sé per la vita privata. Dopo essere stato fidanzato per diverso tempo con Sara Marino, Tananai è tornato single ma, secondo alcune voci, avrebbe ritrovato l’amore con un’influencer, Camilla Boniardi, in arte Camihawke. tutto è nato quando Camihawke ha condiviso sui social un video durante il live che Tananai ha tenuto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Il video pubblicato dall’influencer ha scatenato le voci di gossip perché lei era vicinissima al palco intenta a cantare e ad ammirare lo show. Nei giorni precedenti, i fan del cantante avevano anche notato lo scambio di like tra i due e mettendo insieme i pezzi sarebbero sicurissimi del flirt tra i due. A confermare i sospetti dei fan, poi, è stata Deianira Marzano la quale rispondendo ad una segnalazione ha confermato che i due stanno insieme.

La reazione di Sara Marino al fidanzamento tra Tananai e Camihawke

La notizia del presunto fidanzamento tra Tananai e Camihawke è diventata immediatamente virale e la reazione di Sara Marino, storica ex fidanzata del cantante, non si è fatta attendere. Sara Marino, infatti, ha messo like a un post di VeryInutilPeople che sottolineava come Tananai e Camihawke si trovassero nello stesso posto confermando le possibilità che tra i due ci sia un fidanzamento in corso.

Nel frattempo, anche la vita privata di Camihawke è diventata oggetto di commenti dopo la fine della sua relazione, durata nove anni, con Aimone Romizi. A confermare la rottura è stata lei stessa nel programma di Alessandro Cattelan: “Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti”, aveva detto. Alla domanda diretta sull’ex, aveva aggiunto: “È una nuova occasione per riscrivere la propria storia”.

