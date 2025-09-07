Tananai e Camihawke sono fidanzati? La conferma di Deianira Marzano: "Tutto vero"

Nuovo amore per Tananai dopo la fine della storia con la storica fidanzata Sara Marino? Nelle ultime ore il cantante e quinto classificato di Sanremo 2023 con la canzone Tango, è stato avvistato con la content creator Camihawke. La ragazza, come riportato da una segnalazione di Deianira Marzano, era presente al concerto dell’artista, tutto ciò a testimonianza del rapporto che sarebbe scattato tra i due, una frequentazione e chissà che non si possa parlare di qualcosa di più, magari una relazione.

Tra Tananai e Camihwake sembra esserci spazio per qualcosa di più, a maggior ragione ora che l’artista di Sesso occasionale è tornato single dopo la fine della lunga storia con la ex fidanzata Sara. Si era vociferato di un presunto interesse di Tananai per la collega Annalisa, mai realmente confermato, sembra molto più probabile invece l’ipotesi Camihawke. E l’esperta di gossip Deianira Marzano ha scoperchiato il vaso, confermando le indiscrezioni: “Sono fidanzati? Sì, confermo” ha scritto rispondendo alla segnalazione di una sua follower. E a rendere ancora più succosa l’indiscrezione è la storia Instagram della stessa ragazza, che ha postato uno foto direttamente dal concerto di Tananai all’Ippodromo SNAI San Siro, a Milano.

Tananai e la fine della relazione con Sara Marino: anche Camihawke si è lasciata

Doppio gong finale nel gossip nei mesi scorsi, il tutto riconduce a una possibile storia tra Tananai e Camihawke. Se il cantante ha detto addio alla storica fidanzata Sara Marino, anche la content creator ha chiuso la storia con Aimone Romizi, cantante e musicista dei Fast Animals and Slow Kids:

“Voglio ringraziare la musica, per non avermi mai abbandonato” aveva scritto in una criptica storia Instagram che di fatto era l’annuncio della separazione con la ragazza. I due hanno poi smesso di postare contenuti insieme e da qui si è arrivato alla conferma della rottura.

