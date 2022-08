Tananai e il sogno nel cassetto: “Duettare con Renato Zero”/ Nuove canzoni in arrivo

Tananai lavora a nuovi progetti: “Arriveranno nuovi brani”

Estate magica per Tananai, a coronamento di un anno indimenticabile. In cima alle classifiche con brani come Sesso Occasionale, Baby Goddamn e La Dolce vita, adesso comincia a pensare al domani. Un futuro non troppo lontano, che porterà alla luce progetti e brani inediti del cantante. “Sto lavorando a dei nuovi brani“, ha confermato non più tardi di qualche settimana fa durante una simpatica intervista rilasciata a Teen Social Radio, a margine del Giffoni Film Festival.

Tananai/ "Le vacanze? Le passavo chiuso in casa a suonare, ma ora..."

In quell’occasione Tananai si è confrontato con tantissimi ragazzi e ragazzi su svariati temi, mantenendo grande schiettezza e autenticità nelle sue dichiarazioni. “Per forza e per la legge dei grandi numeri più esperienze fai più sono i si, ma più anche sono i no, quindi semplicemente vi direi di non farvi abbattere da quelli”, il suo messaggio principale nel corso di una delle tante interviste.

Tananai/ "La dolce vita? Avevo già capito che sarebbe stata clamorosa"

Tananai e il sogno nel cassetto: “Duettare con Renato Zero”

“Sarei ipocrita nel dire che non conta il giudizio degli altri, però nella giusta misura. Se sei contento e soddisfatto di quello che hai fatto puoi permetterti di mettere in secondo piano il giudizio degli altri”, ha raccontato Tananai. La sua musica ha fatto centro soprattutto tra i più giovani, ma ad ogni modo i sogni e le ambizioni del cantante guardano anche ai grandi artisti che hanno scritto la storia.

“Se potessi fare un duetto dico Renato Zero. Ha sempre messo in primis la sua voglia di fare musica e di essere se stesso senza preoccuparsi troppo del giudizio degli altri. Soprattutto in un periodo in cui non era così scontato, adesso forse è tutto molto più facile”.

Tananai/ "D'estate passavo le giornate chiuso in casa a suonare, oggi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA