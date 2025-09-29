Tananai, ex fidanzata Sara Marino conferma la rottura e fa un gesto choc che fa infuriare i fan: "Imbarazzo", e si accende il gossip con Camihawke

Tananai e il gesto choc dell’ex fidanzata Sara Marino che fa infuriare i fan: getta il suo disco nella spazzatura

Tananai e Sara Marino si sono lasciati, dopo mesi di rumor e indiscrezioni i due attraverso i social e in svariate interviste hanno lasciato intendere che la loro storia d’amore fosse arrivata al capolinea. Ed adesso l’ex fidanzata di Tananai, Sara Marino, ha commesso un gesto forte e scioccante che ha voluto condividere sui social che ha fatto infuriare i fan. Che cosa ha fatto? E’ presto detto: ha gettato l’album dell’artista nella spazzatura.

Scendendo nel dettaglio Sara Marino in una Instagram Stories ha mostrato due contenitori della spazzatura con dentro l’album di esordio dell’artista il cui nome all’anagrafe è all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, Rave Eclissi del 2022 e non è tutto ha il gesto con un emoticon tanto eloquente quanto liberatoria: soffio di vento. Sara in questo modo ha non solo confermato senza lasciare più alcun dubbio la fine della relazione con Tananai ma anche dimostrato di essere ancora ferita e delusa dall’artista. Il gesto dell’ex fidanzata di Tananai, infatti, non è passato inosservato e ha fatto infuriare i fan sui social, alcuni hanno scritto: “Se le parole imbarazzo e disperazione avessero una faccia sarebbe sicuramente quella della ex di Tananai”.



Camihawke è la nuova fidanzata di Tananai? Dopo la fine della storia d’amore con Sara Marino scoppia il gossip

Sara Marino, classe 1997 lontana dal mondo dello spettacolo ed architetto di professione e Tananai si sono lasciati. I due si erano conosciuti nel 2020 in piena pandemia e sono stati insieme per più di cinque anni. Sara è stata al fianco del cantante durante la sua ascesa poi qualcosa si è interrotto. L’8 maggio Alberto ha festeggiato 30 anni ed al suo fianco non c’era Sara, a giugno con una IS la Marino aveva annunciato la fine della loro convivenza e che lei cercava una nuova casa e nel frattempo entrambi avevano smesso di postare foto insieme e scambiarsi like.

Nel frattempo si è accesso il gossip circa un possibile flirt tra il cantante e Camihawke con quest’ultima che ha rotto il silenzio in un’intervista a Fanpage.it parlando della sua vita privata: “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice.” E mentre il cantante pare abbia già voltato pagina, felice, con una nuova donna, appunto la content creator Camilla Boniardi, a giudicare dal forte gesto, invece, non felice non sembra essere Sara Marino.