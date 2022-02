Tananai, flop a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”/ “Mi capiranno da morto”, steccherà ancora sul palco?

Tananai stona a Sanremo 2022

Tananai in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale”. Il giovane cantautore arriva sul palcoscenico del Teatro Ariston direttamente tra i big dopo essere arrivato nel podio delle selezioni delle Nuove Proposte. Un debutto che significa tanto per lui che intervistata da Today ha dichiarato: “è una di quelle situazioni talmente tanto irreali, un traguardo talmente alto, che nemmeno lo sognavo. Ero un po’ troppo coi piedi per terra. Ho scoperto che lo sognavo venendo qua, è la cosa più bella che mi sia successa”. Il brano “Sesso Occasionale” parla d’amore, anche se il titolo fa pensare a tutt’altro. A spiegarlo è proprio l’autore: “nella scrittura dei testi parlo di cose che mi succedono ed essendo un ragazzo come tutti gli altri, immagino che la gente ci si possa rispecchiare. E’ una dichiarazione d’amore molto semplice e genuina”.

Il cantante l’ha vissuto sulla propria pelle: “tutte le volte che mi sono innamorato è successo così”. Non solo, parlando della crisi dei valori che spesso additano ai giovani di oggi ha da ridire: “il mondo si sta evolvendo e vedere ad esempio una grande attenzione nei confronti dell’ambiente, del cambiamento climatico, o anche il rispetto per le persone, per come si definiscono, comunque vogliano definirsi, per chiunque vogliano amare. Questa cosa la vedo come un innalzamento dei valori nella mia generazione. Sono molto contento che possiamo influenzare anche le generazioni passate”.

Tananai stona a Sanremo 2022: piovono critiche sui social

La prima esibizione di Tananai a Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale” non convince quasi nessuno. Sui social tutti lo stroncano sottolineando le sue imperfezioni e stonature durante l’esibizione. Anche il più sordo si sarebbe accorto delle stonature del giovane cantante che ha fatto rimpiangere la non presenza di artisti di tutto altro valore come Arisa, giusto per fare un nome.

Le critiche però gli scivolano addosso visto che dopo l’esibizione sui social ha commentato: “PENULTIMOOO, volevo essere ultimo! Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono. Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo”, ha detto entusiasta. “Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una fi*ata, torno a casa: una mer*a, stupenda sta roba! Tu vivi in una dimensione parallela. Sul palco tiravo le stecche. Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live”.

