Tananai ha tradito la sua ex fidanzata? Facciamo un passo indietro. Il noto cantante – il cui vero nome è Alberto Cotta Ramusino – è stato legato dal 2021 al 2025 a Sara Marino, architetta laureata al Politecnico di Milano. A quanto pare, i due avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2020 e Sara ha preso parte anche al videoclip di un brano dell’ex fidanzato, “Esagerata”. Inoltre, la 27enne è stata anche immortalata con lui alla Milano Fashion Week e ad altri eventi insieme. Nel corso degli anni, l’artista aveva spesso parlato della sua relazione nelle interviste, ringraziandola per averlo supportato nella sua ascesa musicale e parlando di convivenza.

Pochi mesi fa, però, la loro storia sarebbe giunta al capolinea. I fan hanno infatti intuito da diversi indizi un allontanamento, tra cui una storia Instagram di Sara dove appariva una scatola con un biglietto con scritto “Casa di Sara“, accompagnato da una frase enigmatica: “Cercando una nuova casetta in cui star bene molto presto“. Da lì, in tanti hanno intuito che la ragazza avesse lasciato la casa in cui viveva col compagno e che, quindi, si fossero lasciati.

Sara Marino attacca l’ex fidanzato Tananai: cos’è successo

Fino a poco fa, né Sara Marino né Tananai avevano detto chiaramente che la loro storia fosse finita, lasciando il tutto sul vago. Ma, proprio in queste ore, Sara pubblicato una storia su Instagram che sembra una vera e propria frecciatina sulla fine della relazione con il cantante. L’architetta ha infatti ricondiviso la famosissima foto della coppia beccata a tradire durante il concerto dei Coldplay e ci ha aggiunto una frase piuttosto pesante: “Uomo diverso, stessa m*rda”. Al che, considerando il tempismo tutto fuorché casuale, in tanti hanno pensato che si stesse riferendo a Tananai e ad un suo possibile tradimento. Sarà davvero così? Chissà…

