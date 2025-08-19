Tananai ha una nuova fidanzata? Dopo la rottura con Sara Marino, c'è una nuova donna nella sua vita? Ecco cosa sappiamo

Solamente pochi mesi fa Tananai ha rotto una storia d’amore importante, durata più di quattro anni. L’artista milanese era fidanzato con Sara Marino, la ragazza al suo fianco dal 2020. I due hanno fatto dei passi importanti durante la loro relazione: se infatti all’inizio la loro storia è cominciata con l’intenzione di compiere ogni tappa con estrema calma, per essere certi del loro sentimento, negli ultimi tempi i due avevano fatto dei passi importanti. Dallo scorso anno, infatti, Tananai e Sara Marino erano andati a convivere. Dunque, la loro storia stava andando avanti nella maniera migliore, quando qualcosa si è rotto. Tornando però al cantante e alla sua vita privata in questo momento, cosa sappiamo?

Tananai ha una nuova fidanzata? Dopo la rottura con Sara Marino, confermata anche se in maniera indiretta proprio da lei, Tananai non ha parlato di un’altra donna. Dunque, non è chiaro se ci sia o meno una persona al suo fianco in questo momento. Resta dunque top secret, in questo momento, la vita di Tananai, che comunque in passato ha parlato più volte della sua compagna. Dunque, sicuramente se dovesse entrare qualche altra ragazza nella sua vita, il cantante ne parlerebbe. Al momento, comunque, non ci sono novità sulla vita sentimentale di Tananai.

La rottura con Sara Marino per Tananai è arrivata lo scorso giugno. I due stavano insieme da più di quattro anni e convivevano da circa un anno, quando hanno deciso di chiudere la relazione. Il motivo? Secondo alcuni, Tananai si sarebbe invaghito di Annalisa, con la quale ha realizzato una hit lo scorso anno. Dunque proprio la vicinanza con Annalisa gli avrebbe fatto perdere la testa, tanto da indurlo a lasciare la sua compagna, con la quale era insieme ormai da tempo.