Chi è la nuova fidanzata di Tananai? Il quesito attanaglia i fan del cantante dopo la rottura con l'ex compagna Sara Marino...

Da qualche tempo ormai si vocifera che nella vita di Tananai sia arrivata una nuova fidanzata, dopo la fine della storia d’amore con Sara Marino. Rumor e voci che non hanno trovato conferma in queste settimane, ma che continua ad aleggiare sul cantante, tra le altre, di Tango, Sesso Occasionale e Veleno. Ad alimentare il chiacchiericcio, la rottura con Sara Marino, la “storica fidanzata” con cui aveva iniziato una convivenza e della quale aveva – fino a quel momento – parlato col contagocce, al fine di tutelare la privacy di coppia.

Non è chiaro se oggi Tananai abbia già voltato pagina con una nuova fidanzata, ma appare certo che tra i due non ci sia più nulla. La ragazza, ad inizio estate, ha lasciato la casa dove conviveva con Tananai, come raccontato in una storia Instagram. “Cerco una nuova casetta in cui star bene molto presto”, aveva detto l’ex fidanzata del cantante.

Tananai, spunta una nuova fidanzata dopo la fine della sua storia con l’ex Sara Marino?

Al di là di qualche storia e degli indizi social, Tananai e Sara Marino hanno mantenuto massimo riserbo sulla loro situazione sentimentale. Allo stesso modo il cantante dribbla il gossip e non risponde ai rumor in merito alla presunta nuova fidanzata. Delle sue questioni di cuore, tuttavia, ne aveva parlato al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, quando ancora era in coppia con la sua Sara.

“Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto”, aveva detto il ragazzo, facendo trapelare che c’erano stati dei momenti difficili nella loro relazioni. Complicazioni che, evidentemente, sono tornare a galla nei mesi successivi, causando la fine del loro rapporto.

