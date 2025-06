La sconfitta della finale di Champions League per l’Inter potrebbe non essere l’unica delusione dell’ultimo periodo per Tananai, che a quanto pare starebbe vivendo anche dei problemi dal punto di vista amoroso. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha di recente lanciato la bomba: il cantante starebbe vivendo un momento “no” con la sua fidanzata Sara Marino, al suo fianco da diverso tempo. A quanto pare, i due non si seguirebbero più su Instagram e questo, nell’era dei social, è un chiaro sintomo che qualcosa non va più. I due, infatti, sarebbero in rottura. Il motivo potrebbe essere un invaghimento da parte dell’artista per una sua collega con la quale ha collaborato solamente qualche mese fa: si tratta di Annalisa.

A quanto pare, infatti, Tananai proverebbe qualcosa in più rispetto ad una semplice amicizia per la splendida cantante ex Amici, sposata con Francesco Muglia. I due hanno collaborato nel brano “Storie brevi”, uscito nel 2024: un grande successo che ha portato ottimi riscontri da parte del pubblico e delle radio, che hanno apprezzato la collaborazione tra i due. E proprio durante quei mesi di lavoro, tra Tananai e Annalisa sarebbe nata una complicità particolare che nell’artista milanese avrebbe portato ad un sentimento, mandandolo in crisi e portando ad un punto di non ritorno la storia con Sara Marino.

Tananai in crisi con la fidanzata Sara Marino? “Sbandata…”

Tananai, all’epoca dell’uscita del brano “Storie brevi” con Annalisa, aveva spiegato che tra loro non c’era stato assolutamente niente. “Né la mia ragazza né suo marito hanno mai espresso disappunto a riguardo”: adesso, però, le cose potrebbero essere cambiate perché a quanto pare il trentenne si sarebbe invaghito davvero della sua collega, pur non essendo ricambiato. Questo avrebbe portato ad una rottura – o almeno ad una crisi – con la fidanzata Sara Marino, al suo fianco da anni.