Il rapporto tra Annalisa e Tananai è sempre stato fonte di discussione. I fan si sono spesso domandati se tra loro ci sia una semplice amicizia o qualcosa di più. Come sappiamo la cantante è felicemente sposata con Francesco Muglia anche se i due non hanno mai amato fare gossip sulla loro relazione amorosa. Eppure, in tutto ciò si è spesso pensato ad un interesse da parte di Tananai nei confronti della ragazza che qualche tempo fa a Vanity Fair aveva dichiarato di avere una bellissima amicizia con lui: “Io e Tananai, al di là della cifra artistica, secondo me sovrapponibile, siamo proprio amici, persone che stanno bene insieme“.

Poi aveva continuato, dicendo che quando si trovano in contesti non lavorativi non parlano di musica ma di tutt’altro, coltivando uno splendido rapporto. Amicizia a parte, quello che ha rivelato oggi Deianira Marzano ha lasciato tutti di stucco dato che l’esperta di gossip ha lanciato una vera bomba rispondendo al messaggio di una sua fan. Cos’è successo? Una seguace le ha fatto notare che Sara Marino, fidanzata storica di Tananai, ha smesso di seguirlo sui social. Un gesto che farebbe pensare ad una vera e propria crisi, confermata appunto da Deianira Marzano.

Deianira ha confermato che tra Tananai e la sua ex fidanzata si è rotto qualcosa, rispondendo al messaggio di una fan con un ulteriore gossip. “Sì, Tananai aveva preso una sbandata per Annalisa, ma probabilmente non era ricambiato“. A quanto pare, dunque, il cantante provava qualcosa in più di una semplice amicizia e dopo un presunto rifiuto, avrebbe cambiato le carte in tavola della sua vita. Bisogna precisare che per ora si tratta solo di un rumor e nessuno dei diretti interessati ha mai confermato le parole di Deianira Marzano. Si attende dunque una reazione da parte del cantante dopo la bomba sganciata dall’esperta di gossip.