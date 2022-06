Tananai/ Nel nuovo singolo ‘Pasta’ rivela il suo lato più sexy?

Tananai, anno d’oro, dopo il Festival di Sanremo un successo dopo l’altro

Momento magico per Tananai. Dopo il successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, il cantante di Sesso Occasionale si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama della musica italiana. Lo abbiamo visto all’opera, nei giorni scorsi, durante l’evento benefico organizzato da Fedez e J-Ax, Love Mi, in una serie di esibizioni che gli sono valse l’applauso e l’abbraccio generale del pubblico. E adesso, Tananai, prova a cavalcare il momento d’oro cercando di replicare i successi di “Baby Goddamn” e “La Dolce vita”. Il cantautore, infatti, potrebbe ritrovarsi con ben tre singoli in classifica se il nuovo brano in uscita “Pasta”, dovesse mantenere gli standard a cui ci ha abituato.

Sara Marino, fidanzata di Tananai/ Lui: "non vive da me, ma sono innamorato"

Tananai e il nuovo singolo Pasta, una canzone destinata a rivelare il suo lato più sensuale?

Il nuovo singolo Pasta sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal prossimo venerdì, 1 luglio. A quanto pare l’inedito di Tananai poggerà su una base quasi techno, “acida come la dance del 2003”, come viene riportato all’interno stesso del testo. Nel nuovo singolo non mancheranno le assonanze e le menzioni a personaggi cult come Benny Benassi e il mitico Bruce Lee. Attesa dunque alle stelle da parte dei fan per scoprire la nuova fatica artistica del cantautore. I ben informati sostengono che sarà un brano che metterà in risalto il lato più sexy dell’artista. Insomma, un successo quasi annunciato. L’ennesimo di questa annata musicale per Tananai.

LEGGI ANCHE:

Tananai/ Dopo Sanremo è lui il fenomeno dell'estate: oggi sul palco di Love MiSara Marino, chi è la fidanzata di Tananai/ "Non sono gelosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA