Tananai pubblica un misterioso numero di telefono/ Ecco cosa succede chiamando

Un misterioso numero di telefono è apparso accanto all’immagine di Tananai che, in questi giorni, sta inondando le banchine delle metro e delle pensiline delle fermate degli autobus di Milano. Il numero in question è il 388 4707114 ed è attivo 24 ore su 24. Nessuno scherzo per i fan del giovane artista che ha conquistato una grande popolarità partecipando al Festival di Sanremo 2022. Il numero, infatti, è reale e chiamandolo accade qualcosa che è stato svelato da Blogo.

Chiamando il numero di telefono associato a Tananai, infatti, i fan riceveranno una piacevole sorpresa. All’interlocutore, infatti, Tananai rivelerà alcuni dettagli inediti della sua vita quotidiana, risponderà alle domande lasciate in segretia e chiederà anche consigli anche ai suoi fan. Non mancherà, inoltre, qualche sorpresa musicale per i suoi fan.

Tanani e la particolare iniziativa per i fan

L’iniziativa di Tananai ha scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno immediatamente colto l’occasione per avere un piccolo contatto, anche se solo telefonico, con lui. Come si legge su Blogo, chiamando il numero in questione, è possibile anche ascoltare alcune note di “sess0 occasionale“, il brano che l’artista ha portato in gara al Festival di Sanremo 2022.

“Finalmente posso dire a mia mamma che sono famoso perchè eccomi qua”, ha scherzato l’artista tra le storie di Instagram riprendendo l’immagine che sta spopolando sulle banchine delle metro di Milano. “Potete chiamarmi quando volete. Può chiamarmi anche lei signora”, aggiunge rivolgendosi ad una signora che stava ammirando la sua immagine.

