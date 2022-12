Tananai/ “Rave Eclissi? volevo presentarmi al meglio e spiegare cosa sono io”

Tananai e il successo di Abissale: da Sanremo a X Factor 2022

Tananai tra gli ospiti della semifinale di X Factor 2022. Il cantautore ha da poco pubblicato il suo ultimo album dal titolo “Rave Eclissi” in cui ha voluto cantare, e raccontare, la sua doppia anima. Tra i singoli c’è la struggente e possente ballad “Abissale” che ha mostrato un lato romantico ed emotivo del cantante. Intervistato da Fanpage.it ha rivelato: “è vero, c’è sempre stato quel lato, anzi storicamente quello che ho fatto come Tananai va verso quella cosa lì, quindi è più una novità quello che ho fatto l’estate scorsa e a Sanremo. Forse la gente non è interessata e non va ad ascoltarsi quello che ho fatto prima, ma ci sta”.

Una grande curiosità è scattata intorno al singolo “Abissale” che ha stupito lo stesso cantante e produttore: “in effetti da quel punto di vista Abissale ha già scatenato curiosità e anche io mi sono detto che era strano, però ne sono contento. Per quello che è il mio modo d’essere e la mia comunicazione, sono veramente un casinaro, quindi nel momento in cui associ le prime canzoni a questo modo d’essere diventa un pacchetto completo. Visto che non riesco a essere davvero serio fino in fondo, forse per insicurezza – mi nascondo sempre sotto questa maschera dell’ironia – resta questa immagine”.

Tananai e il nuovo disco: “l’idea è cambiata prima di Sanremo”

Rave Eclissi e’ il titolo del nuovo album di Tananai pubblicato dopo una serie di hit. “Venendo dalla produzione e avendo frequentato gli ambienti del clubbing, per forza di cose la musica e il piglio che hai è quello di festa, lasciare i pensieri troppo articolati alle spalle e focalizzarsi sull’attimo, e questa cosa ho cercato di riportarla anche nelle canzoni, mentre prima lo facevo esclusivamente come produttore” – ha raccontato il cantautore che soffermandosi proprio sulla genesi del disco ha confessato – “l’idea che è cambiata da prima di Sanremo è proprio l’idea di fare un album. Prima non mi facevo domande al riguardo, anzi sarei anche andato avanti con singoli. Sai, finché facevo uscire musica non mi interessava del resto. Questa cosa dell’album è diventata una necessità discografica, anche se è partita in primis da una necessità personale: volevo presentarmi al meglio e spiegare cosa sono io, e dentro ci sono tutte queste sfaccettature”.

Infine parlando di hit, successo e radio, Tananai ha confessato: “la mia salvezza è stata la scrittura: da produttore mi facevo un sacco di seghe, perché dovevo stupire e le possibilità erano illimitate. Ovviamente anche la parola e l’utilizzo della voce hanno tantissime possibilità ma per mia ignoranza. Oggi sono molto più istintivo rispetto a prima anche nella produzione, benché continui a esserci una cura maniacale”.











