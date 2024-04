Tananai si spoglia e rimane in mutande su Rai 2: “Ecco il nuovo tatuaggio”/ Video: cosa è successo

Tananai rimane in mutande a Stasera c’è Cattelan e mostra il nuovo tatuaggio

Tananai in mutande? È successo anche questo nella puntata di Stasera c’è Cattelan andata in onda il 3 aprile su Rai 2 in seconda serata. Il cantante è stato tra gli ospiti di Alessandro Cattelan nel suo amato show, e prima di raccontarsi ha voluto mostrare, su richiesta del conduttore, il nuovo tatuaggio fattosi sulla gamba destra. Per mostrarlo ha perciò abbassato i pantaloni, rimanendo per alcuni secondi in mutande.

Tananai ha dunque mostrato a Cattelan e al pubblico presente il nuovo tatuaggio, due stelle, che avrebbero un significato puramente calcistico. Il cantante si è tatuato una seconda stella che è una dedica all’Inter, la sua squadra del cuore. L’Inter sta per aggiudicarsi il suo ventesimo scudetto nella storia, e nonostante manchi ancora un po’ alla fine del campionato, Tananai ha voluto anticipare i tempi, tatuandosi già la seconda stella.

Tananai, la dedica all’Inter e l’incontro con le fan su Rai 2

Dopo averlo mostrato, Tananai si è dunque rivestito ma non senza far notare un dettaglio: “Non so se avete visto ma sulle mie mutande c’era Babbo Natale”. Un momento esilarante, che ha fatto sorridere i presenti e far urlare di gioia le giovani fan del cantante presenti in prima fila. Alessandro Cattelan ha infatti spostato l’attenzione su di loro, facendo notare come anche queste fan avessero dei tatuaggi dedicati a lui.

Le giovani fan, chiamate al centro dello studio, hanno dunque mostrato a Tananai i propri tatuaggi. Lo stesso cantautore è rimasto sorpreso nel constatare quante avessero deciso di fare per lui un gesto così importante, in quanto indelebile. Alla fine le fan sono tornate alle proprie sedute e Tananai ha proseguito con la sua chiacchierata col conduttore.

