Tananai/ “Sono insicuro, mi sono sempre rivisto nell’inetto di Svevo”

Tananai si racconta a La Stampa

Tananai nella giornata di ieri si è impegnato in una singolare “performance” a Milano. Per promuovere il suo nuovo singolo, Abissale, è rimasto completamente fermo in strada per alcune ore con lo sguardo fisso nel vuoto, nonostante la curiosità che suscitasse nei passanti. Abissale è il suo primo pezzo dopo aver partecipato all’ultime edizione del Festival di Sanremo, e si tratta di una canzone d’amore, la prima che incide. “Sentivo che era arrivato il momento”, racconta in un’intervista a La Stampa, “quando mi sono messo nella mia stanzetta a scrivere, mi è uscito naturalmente”.

Tananai/ "Baby Gooddamn il brano a cui sono più legato"

Nella sua intervista, poi, Tananai si è aperto un pochino, confessando aspetti di sé che prima d’ora non sembrava ancora aver mostrato in pubblico. Racconta di aver sofferto parecchio in passato, “sono stato friendzonato, ho avuto anche delle relazioni un po’ tossiche, ma le volte in cui sono stato peggio sono quelle in cui ho fatto soffrire l’altra persona”. Ora è fidanzato “da un po’ di tempo”, confessa, e “sono felice”, anche se questo è un periodo caratterizzato da “molte più ansie”, soprattutto dopo l’esibizione di Sanremo.

Tananai e il sogno nel cassetto: "Duettare con Renato Zero"/ Nuove canzoni in arrivo

Tananai: “Difficile trovare se stessi in un contenitore”

Insomma, Tananai, che ora sembra essere nel punto più alto del suo successo fino a questo momento, racconta di essere felice ma anche di stare “meno bene di quanto non avevo nulla da perdere”. “È difficile”, spiega nella sua intervista per La Stampa, “riuscire a trovare se stessi all’interno di un contenitore che ti sbatte da una parte all’altra” ed il problema è che non riesce a capire se “riuscirò a metabolizzare in musica” i cambiamenti che sta attraversando.

“Per me”, continua a raccontare Tananai a La Stampa, “è fondamentale presentarmi per come sono”, indipendentemente da come andrà il suo nuovo singolo, “non voglio adagiarmi a una formula perché ha avuto successo”. Lui parla di sé stesso come di una persona fragile, che in passato ha letto “un sacco” di commenti negativi su di lui “e mi sono chiuso in me stesso per un paio di giorni”. “Sono insicuro”, confessa, “mi sono sempre rivisto nell’inetto di Svevo” con la paura di non riuscire a padroneggiare “lo Zeitgeist, lo spirito del tempo” finendo per essere “una persona con del talento”, ma che non riesce ad emergere “a causa di limiti personali o dettati dal tempo”.

Tananai/ "Le vacanze? Le passavo chiuso in casa a suonare, ma ora..."

Per ora, comunque, Tananani ha un singolo in uscita e annuncia anche di star lavorando al suo nuovo disco. Infine, riguardo a Sanremo, dice di non sentire il bisogno di partecipare nuovamente quest’anno, “uscirne meglio di come ne sono uscito l’anno scorso è impossibile, nemmeno se arrivassi primo”, scherza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA