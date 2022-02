Tananai spiega testo canzone Sanremo 2022, “Sesso occasionale”/ “Inno a cose belle”

Tananai a Sanremo 2022 da esordiente con il testo della canzone “Sesso occasionale”

Tananai con il testo della sua canzone “Sesso occasionale” è uno dei tre giovani cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 che ha conquistato l’accesso alla categoria Big attraverso la partecipazione al format Giovani, andato in scena lo scorso dicembre. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo nome all’anagrafe, è riuscito a convincere tutti. “Quando hanno proclamato i vincitori ho fatto scena muta, ero estraniato dal mondo. Non riuscivo a rendermi conto di ciò che stava accadendo ed in realtà non ci riesco neanche ora”, ha ammesso nel corso di una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

È da tempo, d’altronde, che Tananai sognava di calcare un palcoscenico importante come questo Sanremo 2022. “Faccio musica seriamente da quando avevo 13-14 anni, è in quel periodo che ho scoperto il mio primo programma. La mia carriera infatti è iniziata come produttore e tuttora produco i miei brani per delle collaborazioni e non solo. Prima strimpellavo la chitarra e suonavo il pianoforte, mentre da lì in poi ho decido di far tutto: dal canto alla produzione”, ha raccontato.

Il testo della canzone “Sesso occasionale”, portata al Festival di Sanremo 2022 dal giovane Tananai, ha già fatto discutere in tanti per il suo titolo, che non usa mezzi termini. “Fa già capire dove voglio andare a parare. È un inno alle cose belle della vita, non dico altro”, queste le parole con cui l’artista ha presentato il testo di “Sesso occasionale” nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Tanani intende dare il meglio di sé in questa parentesi di Sanremo 2022 per aprire le porte del successo. “Mi auguro di riuscire a portare la mia idea di musica nel migliore modo possibile sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022. Calcarlo è una grande responsabilità, voglio essere felice e rendere felici le persone che mi hanno sempre sostenuto, dal mio team alla mia mamma. A livello emotivo sono coinvolti quanto me in questa avventura”, ha concluso Tananai. Non ci resta che sintonizzarci stasera con la terza puntata del festival di Sanremo 2022 per ascoltare il testo della canzone “Sesso occasionale” di Tananai

