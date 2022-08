Tananai viene scambiato per Rkomi/ L’errore dei fan diventa virale sui social e…

Tananai viene scambiato per Rkomi e firma un autografo, la reazione

Tananai viene scambiato per Rkomi. Il video sta facendo il giro del web in queste ore e vede protagonista proprio uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Alcuni fan hanno avuto modo di incontrare Tananai ma quello che è accaduto ha dell’incredibile. I ragazzi lo hano infatti scambiato per Rkomi e si sono fermati per poter ricevere un autografo da lui. Tananai si è ritrovato davanti un foglio plastificato con il volto del collega ma anziché infuriarsi è apparso divertito. Tananai non ha fatto una piega ma anzi ha firmato l’autografo apponendo proprio il nome di Rkomi. L’artista ha fatto finta di nulla e ha accontentato i fan. Una persona che era presente ha immortalato la scena e il video è diventato virale sul web. Molte persone hanno commentato divertiti dallo scambio di persona ma soprattutto dalla reazione divertita di Tananai che è apparso scherzoso facendo finta di nulla.

Tananai non si è scomposto e ha chiesto: “Ti faccio una firma?”, e ha quindi firmato la cartolina a nome del collega, con tanto di cuoricino finale. Tananai e Rkomi hanno entrambi preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il primo ha riscosso un notevole successo con Sess0 Occasionale prima, Baby Goddamn poi ed infine anche La Dolce Vita, tormentone estivo che ha inciso insieme a Fedez e Mara Sattei. Rkomi invece si è affermato dopo aver fatto suoi i primi posti di tutte le classifiche con le hit estratte dall’album Taxi Driver.

Tananai è uno degli artisti del momento. Il cantante rivelazione del Festival di Sanremo è stato anche ospite al Giffoni e in questa occasione ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla collaborazione con Fedez e Mara Sattei. Il brano La dolce vita è diventato un vero e proprio tormentone musicale e riguardo il rapporto con gli artisti dichiara: “Inizialmente era quello che ci credeva più di tutti. Penso che sia davvero un bel brano. Uno di quelli che non si stacca dalla testa ma allo stesso tempo non ci si stufa mai di ascoltare. Quando mi hanno proposto la canzone avevo già capito che sarebbe stata clamorosa, ma temevo di inserirmi nel campionario estivo. Avevo paura fosse una cosa distante da me. Ho avuto massima libertà. Sono intervenuto anche sui dettagli delle linee melodiche. Ho fatto il mio, visto che di base nasco musicista e produttore”.

Durante una delle sue ultime esibizioni, Tananai è caduto facendosi male alla caviglia. Il giovane però ha confessato di stare meglio: “Sto meglio, sembra. Ho abbandonato da poco la stampella e giro con un tutore che dovrei mettere anche ora. Da bravo indisciplinato non l’ho indossato […] Il problema vero, però, è un altro. Mi fa molto più male l’altra caviglia che qualche giorno prima mi sono praticamente slogato durante una partita di calcetto”.











