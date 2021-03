Tancredi, Amici 2021/ Eliminato? Lo scontro con Gaia nel primo serale…

Tancredi Cantù Rajnoldi rischia grosso nel primo serale di Amici 2021 perché le anticipazioni rivelano che sarà proprio lui uno dei ragazzi a finire al ballottaggio e poi allo scontro con Gaia. Come finirà con lei? Sicuramente Tancredi è uno dei cantanti che hanno conquistato la maglia d’oro per accedere al serale di Amici 2021 in onda questa sera, sabato 20 marzo 2021. Il cantante fa parte della squadra Arisa- Cuccarini con Gaia, Ibla e Raffaele (cantanti), Rosa, Martina e Alessandro (ballerini). Tancredi è entrato nella scuola di Amici lo scorso 16 febbraio, ottenendo il consenso di molti dei maestri della scuola di Amici e soprattutto della sua insegnante Arisa. La cantante, ora insegnante del talent, ha mostrato molta felicità ed entusiasmo per la vittoria della maglia oro di Tancredi. Lo scorso 13 marzo Tancredi, 19 anni, ha sfidato Evandro, scontro voluto da Arisa. A dare la benedizione decisiva a Tancredi è stato Luca Dondoni. Grazie al suo verdetto infatti il cantante rap ha ottenuto la vittoria, oltre che il consenso e l’entusiasmo dei suoi fan che lo seguono soprattutto attraverso il suo account Instagram: “Il vostro affetto mi sta facendo sentire bene come non mai. Grazie a tutti quelli che mi stanno supportando in questo viaggio e che lo stanno rendendo possibile”, ha scritto in uno degli ultimi post su Instagram.

Tancredi: i consigli di Arisa

Secondo Arisa, che ha fortemente voluto Tancredi dentro la scuola di Amici 2021, il ragazzo deve ancora crescere molto. Secondo l’insegnate il cantante deve imparare a gestire il palco, in particolar modo gli sguardi di chi è davanti a lui ad ascoltarlo. Arisa ha comunque riconosciuto al ragazzo il suo impegno nello studio, ma ha ribadito che l’espressività è assolutamente necessaria nella carriera di un cantante. Nella prossima puntata probabilmente Tancredi dimostrerà di aver lavorato proprio su questo, sicuramente anche per non deludere Arisa che, in questa ventesima edizione di Amici ha espresso chiaramente la sua preferenza nei confronti del ragazzo milanese. Dopo aver sfidato Evandro che ha lasciato la scuola di Maria De Filippi, Tancredi è pronto per le nuove sfide. Inoltre grazie alle sua canzoni “Bella” e “Las Vegas” ha ottenuto ulteriore visibilità.

