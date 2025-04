È stato arrestato il 22enne Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di Fratelli d’Italia Alfredo (ex berlusconiano dopo essere stato iscritto alla DC, ma anche ex europarlamentare e nelle file governative di Alemanno), ritenuto a capo della banda dei Rolex che da mesi terrorizzava i ricchi rampolli della Roma Nord e – in particolare – dell’area di Ponte Milvio, autori di decine di violente rapine: assieme a Tancredi Antoniozzi è finito in manette anche il 28enne David Cesarini; così come sono stati denunciati – ma attualmente a piede libero – anche il 24enne Manuel Fiorani e il 25enne Michael Giuliano, ritenuti complici della coppia Antoniozzi-Cesarini.

Luca Attanasio, il padre: "Forse aveva scoperto il racket dei visti"/ "Il WFP non gli fornì protezione"

Prima di arrivare alle nuove accuse mosse contro Tancredi Antoniozzi, è bene ricordare che per il figlio del deputato meloniano non si tratta del primo guaio con la giustizia: tre anni fa – infatti – era stato indagato (e prosciolto) per una rissa che si era verificata a Cortina d’Ampezzo; così come poco tempo fa aveva patteggiato una condanna ad otto mesi di reclusione dopo aver insultato ed aggredito a calci una coppia di Carabinieri che l’avevano fermato ad un posto di blocco.

Francesco Schettino rinuncia alla semilibertà/ Il legale: “Non ha più un lavoro fuori, resta dentro”

Di cosa è accusato Tancredi Antoniozzi: ad incoastrarlo sarebbe stato l’ex socio Manuel Fiorani

Tornando al presente, la banda dei Rolex che si ipotizza vedesse nella persona di Tancredi Antoniozzi il capo da tempo stava terrorizzando Roma Nord con una serie di violenti colpi durante i quali i rampolli delle ricche famiglie capitoline venivano privati del loro costosi orologi: in alcuni di questi casi – la maggior parte – erano stati organizzati anche dei cosiddetti ‘cavalli di ritorno‘ nei quali la banda chiedeva un riscatto economico alla malcapitata vittima per restituire gli oggetti trafugati.

Scuola: famiglie in difficoltà per le vacanze di Pasqua/ A Milano 10 giorni di ponte: "Servono alternative"

Le indagini sulla banda erano scattate lo scorso dicembre quando gli agenti erano stati allertati dallo stesso Manuel Fiorani per un tentativo di irruzione in casa sua: fu proprio il 24enne a raccontare di aver conosciuto Tancredi Antoniozzi in palestra e che quest’ultimo gli aveva chiesto di consegnare alcune partite di cocaina per conto suo poco prima di coinvolgerlo nei furti dei Rolex; mentre a causa di un non meglio definito dissapore, Antoniozzi era arrivato a minacciarlo di morte e da qui sia la tentata effrazione, che la scelta di denunciare l’ex partner criminale.