Tancredi bocciato all’esame per la patente/ L’ex Amici: “Sono sfortunato”

Tra gli allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che sta ottenendo grande successo c’è sicuramente Tancredi. Arrivato in ritardo all’appuntamento con Andrea Conti e Claudia Rossi, conduttorei del talk “Programma” su FqMagazine de Il Fatto Quotidiano a cui ha anche rilasciato un’intervista Aka7even, ha svelato di aver sostenuto l’esame teorico per la patente, ma di non averlo superato avendo fatto cinque errori. “Sono sfortunato. Ho fatto di nuovo cinque errori. Non me l’hanno data, scusatemi tanto”, ha spiegato uno sconsolato Tancredi. Claudia rossi ha provato a tirargli su il morale: “Consolati con i dischi di platino. La patente ce l’abbiamo tutti, i dischi di platino no”, ha detto la giornalista strappando un sorriso all’ex allievo di Amici.

Tancredi dopo Amici: “Voglio scrivere in italiano”

L’intervista di Tancredi si è poi spostata sulla musica. Su una partecipazione al Festival di Sanremo 2022, il giovane cantautore ha detto: “Non lo so ancora, io comunque sto scrivendo” aggiungendo di non aver mai pensato alla scrittura in inglese e di voler continuare a scrivere in italiano essendo nato in Italia. Pur essendo molto giovane, inoltre, ha spiegato di non avere rimorsi o rimpianti: “Ci penso sempre a questa domanda, però alla fine il motivo per cui sono qui adesso è una conseguenza di quello che ho fatto. Se sono arrivato a questo punto anche gli sbagli che ho fatto sono serviti a qualcosa“. Infine, ha confessato che la musica è una delle poche cose che lo rende davvero felice ribadendo di essere rimasto sorpreso dall’accoglienza ricevuta nella scuola dagli altri allievi tra i quali ha trovato in aka7even un vero amico.

