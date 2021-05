Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021/ Dedica al padre Alberto sognando la finale

Tancredi Cantu Rajnoldi sarà un finalista di Amici 2021 oppure no? Al momento sembra che non ci sia spazio per lui nella finalissima di sabato prossimo e sono in molti quelli che giurano di averlo visto fuori dagli studi giovedì dopo la registrazione pronto ad andare via lasciandosi la scuola alle spalle, ma siamo sicuri che sia così? Al momento non vi è certezza visto che il quarto finalista sarà annunciato in casetta e dipenderà dalla decisione dei giudici chiamati a dire la loro dopo che sarà fatto un giro di esibizioni tra i ragazzi rimasti in ‘ballottaggio’ per l’ultimo posto da finalista, toccherà al bel ricciolino quindi oppure no? Quello che rivelano le anticipazioni è che il cantante si esibirà nella prima manche per ben due volte e che in entrambe le occasioni finirà col perdere contro Aka7even regalando a quest’ultimo il primo posto da finalista di Amici 2021.

Tancredi Cantu Rajnoldi ad Amici 2021 fa una dedica al padre sognando un posto da finalista

Le stesse anticipazioni della semifinale di Amici 2021 rivelano che Tancredi Cantu Rajnoldi avrà modo di cantare una canzone speciale con delle barre dedicate proprio al padre Alberto con il quale il rapporto non è proprio idilliaco. Chi conosce la sua storia sa bene che il giovane è figlio di Alberto Cantu Rajnoldi volto noto nella galassia dell’alta moda, da decenni il direttore creativo della maison Giorgio Armani. Già nelle scorse settimane il cantante ha portato sul palco la sua versione di “Figli delle stelle” aggiungendo delle barre parlando della sua famiglia al grido di: “Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni”. La stessa Maria de Filippi ha voluto sottolineare la forza di quei versi ma senza ottenere molto visto che il cantante non ha rivelato dettagli ulteriori.

