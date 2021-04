Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021/ Perde tutto ma non finisce a rischio

Le polemiche sono dietro l’angolo per via di quello che succederà a Tancredi Cantu Rajnoldi ad Amici 2021. Il bel cantante per un attimo ha convinto tutti che potesse essere arrivato il momento di farsi notare vincendo qualche sfida e facendo venire il dubbio a qualcuno che potesse essere un po’ sottovalutato ma alla fine quello che viene fuori dalla puntata serale di questa sera è che Tancredi finirà per perdere due sfide su due. In particolare, le anticipazioni rivelano che Tancredi aprirà la puntata con la sua serenata rap ma che niente potrà contro Sangiovanni. Nella terza manche tornerà a mettersi in gioco contro Serena perdendo nuovamente miseramente. Nonostante questo e i commenti non molto positivi per lui questa sera, sembra che non finirà al ballottaggio e nemmeno a rischio eliminazione. Come finirà questa sera?

Zerbi sfida Arisa in un "ballo hot"/ Scherzo ad Amici 2021, lei "Accetto ma..."

Tancredi Cantu Rajnoldi si salva ancora ad Amici 2021

A mettere in crisi Tancredi Cantu Rajnoldi in settimana è stato Rudy Zerbi che gli ha inviato, così come ha fatto con Deddy, un guanto di sfida. I due cantanti dovranno sfidarsi sulle note del brano “Give Me Love” di Ed Sheeran. Come se questo non bastasse, ad un certo punto, i due allievi dovranno anche proseguire a cappella staccando quindi la base per dimostrare di essere in linea con la canzone. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando Amici 2021 tornerà in onda mettendo in crisi il bel cantante ma non i suoi fan che già sanno che questa sera si salverà ancora.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Serale/ Eliminato, diretta 6a puntata: Serena vs Alessandro e lite tra..Deddy e Rosa, Amici 2021/ Arisa svela: "Lei è gelosissima, gli ha vietato di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA