Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021/ Un brano sulla donna e… il ballottaggio!

Tancredi Cantu Rajnoldi eliminato ad Amici 2021?

Tancredi Cantu Rajnoldi eliminato ad Amici 2021? Questa volta sembra che il bel cantante sarà immune dall’eliminazione ma non dal ballottaggio. Ancora una volta a fine serata si ritroverà a rischiare il suo posto nella scuola andando contro Martina e Deddy. Saranno però questi ultimi due a sudare freddo in attesa del giudizio finale proprio mentre Tancredi potrà tirare un sospiro di sollievo quando avrà modo di salvarsi già al primo colpo. Si concluderà così la serata di Tancredi Cantu Rajnoldi ad Amici 2021, la stessa che inizierà con il guanto di sfida voluto da Rudy Zerbi e che lo metterà contro Sangiovanni in un brano dedicato alla donna e ai temi importanti che la riguardano. Proprio in settimana il professore ha inviato ai ragazzi una lettera in cui ha spiegato la prova trovando il loro parere favorevole, ma di cosa si tratta di preciso?

Aka7even e Martina, Amici 2021/ Lei rischia l'eliminazione e lui...

Tancredi Vs Sangiovanni nel guanto di sfida su “Una donna per amico” di Lucio Dalla

La prima prova del serale di Amici 2021 di questa sera vedrà Tancredi battersi contro Sangiovanni sulla prova voluta da Zerbi in cui dovranno e potranno mostrare le loro abilità nella scrittura usando come base il brano di Lucio Danna Una donna per amico su cui dovranno realizzare delle barre indicando anche il tema su cui dovranno concentrarsi ovvero i diritti della donna, contestualizzati all’interno della società tra violenza e parità dei sessi. A quanto pare i giudici preferiranno ancora Sangiovanni ma le anticipazioni non rivelano quale sarà il giudizio complessivo su Tancredi e nemmeno sulla sua scrittura, come finirà?

