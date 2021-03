Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021/ Vittoria schiacciante nel secondo serale e…

Tancredi Cantu Rajnoldi è pronto a sorprendere tutti. Il cantante per alcuni era già il nuovo Irama ma il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi tanto che si è pensato a lui come primo eliminato di Amici 2021. Le cose sono andate diversamente e questa sera il cantante non solo sarà di nuovo sul palco per affrontare il suo serale ma anche per stupire tutti. Le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews rivelano che il cantante è chiamato ad affrontare una sfida con Leonardo e a volerlo è proprio Rudy Zerbi convinto di poter vincere con il suo ragazzo. In realtà le cose andranno diversamente e Tancredi con la sua canzone sbaraglierà la concorrenza portando a casa il punto ma anche i complimenti dei giudici e il boato del pubblico.

Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021, vince la sua sfida con Leonardo e vola alto

Chi ha seguito il daytime sa bene che Tancredi Cantu Rajnoldi ha avuto altre soddisfazioni e che negli ultimi giorni Amici 2021 gli ha regalato anche l’occasione di affrontare i suoi compagni per ottenere il premio Tim con un giudice d’eccezione, Pippo Baudo. Proprio il noto conduttore siciliano ha voluto assegnare il premio per il canto a Tancredi e per il ballo a Rosa, dando al ragazzo una spinta in più che forse lo ha sostenuto nel serale registrato ormai giovedì scorso. Sarà questo il momento della svolta del cantante? Quello che sappiamo è che questa sera non finirà a rischio eliminazione e quindi arriverà senza problemi al terzo serale, a quel punto cosa ne sarà del cantante figlio del direttore creativo della Maison Giorgio Armani? Siamo sicuri il rapper milanese arriverà lontano.

